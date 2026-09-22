Schimbare importantă pentru șoferi de la 1 octombrie: dispar taxele de pod de la Fetești și Vadu Oii

„De la 1 octombrie dispare taxa de pod peste Dunăre. Și la Fetești, și la Vadu Oii. Mai scoatem o taxă, mai anulăm o nedreptate, trecem la servicii moderne”, a transmis Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, pe platforma Facebook.

Acesta a susținut că măsura rezolvă inclusiv situația reclamată de șoferii care achită rovinieta, dar trebuie în prezent să plătească separat și tariful pentru traversarea podurilor.

„Mulți mă întrebați de ce dacă plătiți vigneta mai plătiți și taxa de pod. Știu că, pentru unii dintre dumneavoastră, mai ales pentru cei care locuiți în aceste zone și nu doar le tranzitați, această taxă era o adevărată bătaie de cap, așa cum mi-ați scris în numeroase mesaje”, a afirmat Miruță.

TollRo intră în aplicare de la 1 octombrie

Schimbarea este legată, potrivit lui Radu Miruță, de legislația prin care este pus în aplicare sistemul TollRo, proiect inclus în Planul Național de Redresare și Reziliență.

Noul mecanism schimbă modul de tarifare pentru traficul greu, astfel încât suma achitată să țină cont de distanța parcursă și de nivelul de poluare al vehiculului.

„Noua lege elimină taxele de pod și aplică un principiu simplu pentru traficul greu: pentru camioane plătești taxa de drum în funcție de cât circuli și de cât poluezi cu mașina ta. Adică același sistem folosit în alte 24 de state din UE”, a transmis Miruță.

Peste 100 de angajați ai CNAIR ar putea fi realocați

Miruță susține că eliminarea taxelor de pod ar putea permite și redistribuirea personalului CNAIR care se ocupă în prezent de colectarea acestora.

„Desființarea taxei de pod poate însemna și că peste 100 de angajați ai CNAIR, care se ocupau până acum de colectarea acesteia, vor putea fi realocați pentru gestionarea sistemului TollRo. Este și acesta un mod de a folosi mai eficient resursa umană pe care statul deja o are”, a afirmat el.

În privința pregătirii noului sistem, Miruță a declarat că CNAIR a avut timpul necesar pentru implementare și testare și că, în cazul unor probleme imputabile furnizorilor, pot exista penalități.

„Tot de la 1 octombrie, sistemul TollRo gestionat de CNAIR ar trebui să fie funcțional. CNAIR a avut la dispoziție suficient timp pentru a pregăti și testa sistemul contractat și pentru a se asigura că acesta funcționează așa cum trebuie”, a transmis Radu Miruță.

El a prezentat eliminarea taxelor de pod drept un exemplu în care introducerea unui nou mecanism de tarifare este însoțită de renunțarea la unul existent: „De data aceasta taxa de pod dispare!”.