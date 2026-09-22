Europa caută capital pentru giganții tehnologici ai viitorului. Ținta: până la 80 de miliarde de euro

Comisia Europeană și Grupul BEI au lansat, marți, în cadrul TechEU Equity Summit, Pactul european al investitorilor instituționali (EIIP), un cadru voluntar prin care autoritățile europene încearcă să direcționeze mai mult capital privat pe termen lung către tehnologie, inovare și companiile europene aflate în faza de extindere.

Cunoscute drept scale-up, aceste companii sunt firme care au depășit etapa inițială specifică unui start-up și au intrat într-o perioadă de creștere rapidă, în care au nevoie de finanțări considerabile pentru a se extinde pe noi piețe, a angaja personal și a-și dezvolta produsele.

Pactul urmărește să înlesnească participarea marilor investitori instituționali la fondurile europene de capital de risc și de capital pentru creștere. Comisia Europeană și Grupul BEI susțin că mecanismul va ajuta companiile europene cu o creștere rapidă să obțină finanțarea necesară pentru a se extinde și a concura la nivel mondial, fără să își mute activitatea în afara Europei.

13 mari investitori pregătesc finanțări pentru tehnologia europeană

Treisprezece investitori instituționali – precum bănci, fonduri de pensii și societăți de asigurări – și-au exprimat deja intenția de a direcționa bani către ecosistemul european de inovare și către companiile aflate în faza de extindere.

„Talent, idei și ambiție – Europa le are pe toate. Acum ne asigurăm că întreprinderile noastre inovatoare pot crește, se pot extinde și pot deveni lideri pe scena mondială, din Europa”, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

Ea a precizat că asocierea partenerilor publici și privați urmărește deblocarea capitalului pe termen lung pentru sectorul tehnologic european: „Este vorba despre transformarea inovării europene în forță industrială și economică europeană”.

Până la 80 de miliarde de euro pentru companiile europene

Una dintre principalele inițiative în jurul cărora vor putea fi mobilizate investițiile este European Tech Champions Initiative (ETCI) 2.0 – Inițiativa „Campionii Europeni în domeniul Tehnologiei”. Programul, susținut de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, urmărește să mobilizeze până la 80 de miliarde de euro printr-o alianță paneuropeană de investitori instituționali.

ETCI a fost lansată inițial în 2023 de Grupul BEI, format din Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții, împreună cu șase state membre, pentru a reduce deficitul de finanțare cu care se confruntă companiile europene atunci când ajung în etapa de dezvoltare accelerată.

În primii trei ani, inițiativa a susținut 15 fonduri de mari dimensiuni, fiecare având ca țintă cel puțin un miliard de euro, precum și 47 de companii europene aflate în faza de extindere.

Potrivit Comisiei Europene și Grupului BEI, dintre cele 47 de companii sprijinite, 15 sunt „unicorni” – companii de tip start-up evaluate la peste un miliard de dolari.

Noua etapă, ETCI 2.0, pornește de la un buget de 15 miliarde de euro, dar obiectivul mai larg este ca, prin atragerea capitalului investitorilor instituționali, să fie mobilizate investiții de până la 80 de miliarde de euro.

Un fond de 5 miliarde de euro pentru tehnologiile strategice

Pactul include și Scaleup Europe Fund, un fond paneuropean care urmărește angajamente de capital de 5 miliarde de euro și care va finanța direct companii europene cu ambiții de extindere internațională.

Fondul este administrat de EQT, un grup suedez de investiții specializat în piețe private și în finanțarea companiilor aflate în creștere, selectat de investitorii fondatori drept consultant de investiții și administrator al fondului.

Banii sunt destinați unor domenii tehnologice considerate strategice, printre care inteligența artificială, tehnologiile cuantice, semiconductorii, robotica și sistemele autonome, tehnologiile energetice și spațiale, biotehnologia, tehnologiile medicale, materialele avansate și tehnologia pentru agricultură.

Prin acest fond, UE încearcă să reducă deficitul de finanțare din etapa de creștere, astfel încât firmele europene să se poată dezvolta la nivel mondial fără să fie nevoite să își mute centrul de activitate în afara Europei.

Bănci, fonduri de pensii și asigurători, atrași către tehnologie

Noul Pact are două componente. Prima este un Forum de dialog privind politicile, coordonat de Comisia Europeană, în cadrul căruia investitorii instituționali vor putea discuta cu autoritățile europene despre schimbările de reglementare și politicile UE în domeniul investițiilor.

A doua este o platformă de investiții, coordonată de Grupul BEI. Aceasta va înlesni accesul investitorilor la oportunități din piața europeană de capital de risc și de finanțare a companiilor în creștere, inclusiv prin schimbul de informații despre proiectele disponibile pentru investiții și evoluția pieței.

Platforma va fi dezvoltată în cooperare cu statele membre și va fi coordonată cu inițiativele naționale relevante.

Investitorii își vor putea vinde mai ușor participațiile

Un alt obiectiv este crearea unor căi mai bune de ieșire din investiții, astfel încât investitorii care au finanțat companiile în etapele inițiale să își poată recupera capitalul și eventualele câștiguri prin vânzarea parțială sau integrală a participațiilor.

„Obiectivul nostru este clar: să oferim investitorilor instituționali din Europa un punct unic și credibil de acces la finanțarea inovării”, a declarat Nadia Calviño, președinta Grupului BEI.

Pactul face parte din Strategia UE pentru start-up-uri și companii aflate în faza de extindere și din eforturile mai ample ale Uniunii de a atrage capital privat către tehnologia europeană. Comisia consideră accesul insuficient la finanțare pentru companiile aflate în creștere drept una dintre problemele care afectează competitivitatea Europei în raport cu alte mari economii.