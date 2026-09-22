Care sunt scenariile de lucru în cazul unei ierni foarte geroase? Ion Sterian, director general Transgaz: „În niciun caz pentru iarna viitoare nu vom avea o criză a gazelor”

Ion Sterian, directorul general al operatorului național de sistem și transport din România, dar și Republica Moldova, dă asigurări că România nu va trece printr-o criză a aprovizionării cu gaze naturale, din producție proprie și depozite ajunse la un grad de umplere de aproape 79%, peste media europeană, și, în cazul unor temperaturi extrem de reduse, din importuri, pentru a suplini o eventuală cerere mai mare.

În ceea ce privește consumul, acesta este așteptat să crească în perioada următoare, odată cu punerea în funcțiune a unor noi capacități de producția a energiei electrice, inclusiv viitoarea cea mai mare centrală în ciclu combinat din Europa, cea de la Mintia.

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„Gazele pe care le avem înmagazinate ne vor ajuta să trecem iarna, o iarnă normală”

Reporter: Unele surse din piață spun că iarna care vine va fi mai geroasă decât precedenta. Cum va arăta sezonul rece 2026-2027, conform prognozelor Transgaz, comparativ cu anul precedent?

Ion Sterian: În niciun caz pentru iarna viitoare nu vom avea o criză a gazelor. Nu va fi niciun pericol de a rămâne populația și agenții economici fără gaze în sezonul rece, inclusiv CET-urile care produc agent termic pentru populație. Pentru iarna aceasta s-au asigurat stocuri până la această oră de circa 2,4 miliarde metri cubi și, conform prognozei pe care am efectuat-o la Transgaz, stocurile de gaze naturale vor ajunge la 2,8-2,9 miliarde metri cubi.

Ținând cont că cei de la Depogaz au investiții în derulare, în zona Bilciurești, pentru mărirea capacității de injecție, dar în același timp și pentru mărirea capacității de extracție din depozite, vor mai veni 2-3 milioane de metri cubi de gaze în plus.

Gazele pe care le avem înmagazinate ne vor ajuta să trecem iarna, o iarnă normală. Dacă este o iarnă mult mai geroasă față de iarna trecută, care și ea a fost suficient de geroasă, avem posibilități să importăm gaze. În acele zile, cu temperaturi consecutive de minus 10 grade pe țară, peste cinci zile, ar exista posibilitatea de a apela la importuri de gaze pentru a acoperi consumul.

Reporter: Aveți estimat un necesar de consum mai mare de gaze pentru acest sezon rece?

Ion Sterian: Consumul de gaze naturale al României la data de 18 septembrie a fost de 13,5 milioane metri cubi, cantitate asigurată exclusiv din producția internă.

Consumul de gaze naturale al țării noastre va crește considerabil în perioada următoare pentru că vor intra în funcțiune mai mulți consumatori mari, iar rețeaua de gaze este în plină extindere. Și aici mă refer la centrala pe gaze de la Mintia care a intrat în faza de teste, la centrala electrică pe gaz de la Câmpia Turzii a cărei primă etapă urmează să devină operațională până la sfârșitul anului 2026. De asemenea, sunt cele două CET-uri modernizate prin PNRR de la Constanța și Arad care au intrat în funcțiune, la noua centrală de cogenerare construită pe platforma Petromidia Năvodari care este în funcțiune. Ținând cont de anunțurile Romgaz potrivit cărora Combinatul de Îngrășăminte Chimice Azomureș va intra în funcțiune la începutul primăverii anului viitor, vom avea un nou consumator mare de gaze naturale.

Pe de altă parte, mai vin localitățile care continuă să se racordeze la rețeaua de gaze prin Programul Anghel Saligny, Programul European Operațional Infrastructură Mare (POIM)”. Chiar dacă vom avea o creștere a consumului, România nu va avea probleme cu asigurarea consumului, în prima parte a anului viitor așteptându-se primele cantități de gaze din zăcământul Neptun Deep.

Reporter: Care este în prezent nivelul înmagazinării din România, comparativ cu UE? Sunt dificultăți în atingerea nivelului stabilit de 90% în acest an?

Ion Sterian: Pentru anul 2026, Uniunea Europeană impune statelor membre să își umple depozitele la cel puțin 80% din capacitate până la 1 noiembrie, față de nivelul anterior de 90%. În perioada sezonului rece nu vom avea probleme cu furnizarea gazelor naturale.

La data de 18 septembrie 2026, stocul de gaze în depozitele subterane a fost de 2,47 miliarde metri cubi, reprezentând 78,2% din capacitatea depozitelor. În raport cu anii anteriori se înregistra o scădere de 379,9 milioane de metri cubi față de anul 2025, când stocul a fost de circa 2,85 miliarde metri cubi, și o scădere de 638,4 milioane metri cubi față de anul 2024, când stocul a fost de circa 3,11 miliarde metri cubi.

În ritmul de înmagazinare curent, la o medie zilnică a lunii septembrie din ultimii cinci ani, de 10,6 milioane metri cubi și o medie zilnică a lunii octombrie din ultimii 5 ani, de 6,2 milioane metri cubi, am putea ajunge la un stoc în depozite de 2,8 miliarde metri cubi la data de 31 octombrie 2026.

România stă mai bine, având un grad de umplere a depozitelor peste media europeană. La data de 20 septembrie, gradul de umplere a depozitelor în România fiind de 78,73%, față de o medie înregistrată în UE de cca 69,62%.

Situația comparativă a stocurilor de gaze naturale existente în depozitele de înmagazinare subterană la data de 20 septembrie din ultimii cinci ani este următoarea: