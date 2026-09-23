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Trafic închis la Băile Herculane din cauza unui incendiu. Restricții pe A3, în Sălaj

Circulația rutieră este închisă miercuri dimineață pe DN 67D, în zona localității Băile Herculane, județul Caraș-Severin, din cauza unui incendiu care se manifestă pe raza fondului forestier și pe versanții din apropierea drumului, informează Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției.
Trafic închis la Băile Herculane din cauza unui incendiu. Restricții pe A3, în Sălaj
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Petre Apostol
23 sept. 2026, 06:40, Social
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Traficul a fost oprit pe DN 67D, în zona localității Băile Herculane, din cauza riscului ca arborii și pietrele de pe versanți să ajungă pe partea carosabilă.

Autoritățile monitorizează situația, iar circulația va putea fi reluată după ce condițiile de siguranță vor permite acest lucru.

Restricții pe A3, în județul Sălaj

Circulația este închisă până la sfârșitul anului pe ambele sensuri ale autostrăzii A3, în județul Sălaj, pe tronsonul cuprins între kilometrul 66+500, la nodul rutier Nușfalău, și kilometrul 79+854, în zona Suplacu de Barcău, potrivit Infotrafic.

Restricția este instituită pentru efectuarea unor lucrări de proiectare și execuție destinate finalizării autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea.

Pod avariat în județul Bacău

Traficul este oprit și pe DN 12A, pe relația Comănești – Făget, în zona localității Ciobănuș, județul Bacău, după ce structura podului peste râul Trotuș a fost avariată de un ansamblu rutier.

Incidentul nu s-a soldat cu victime.

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