Taiwan anunță că va continua achizițiile de arme din SUA. China se opune ferm

Declarația vine înaintea unei întâlniri între președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, programată la Washington.

Beijingul consideră Taiwanul parte a teritoriului Chinei și a cerut în repetate rânduri Statelor Unite să oprească vânzările de armament către insulă. În acest context, problema livrărilor de arme către Taiwan este de așteptat să fie abordată în discuțiile dintre Donald Trump și Xi Jinping, scrie Reuters.

Taiwan și SUA mențin cooperarea militară în domeniul armamentului

Adjunctul purtătorului de cuvânt al Ministerului Apărării din Taiwan, Chiao Fu-chun, a declarat că autoritățile de la Taipei vor continua să colaboreze cu Statele Unite pentru punerea în aplicare a contractelor de armament.

Declarația a fost făcută în orașul Tainan, din sudul Taiwanului, în timpul unei vizite organizate pentru reprezentanții presei.

Chiao Fu-chun a susținut că menținerea securității și stabilității în regiunea Indo-Pacific este un „interes comun al națiunilor democratice”. Oficialul a adăugat că administrația americană și Congresul SUA și-au exprimat în mod repetat sprijinul pentru capacitatea Taiwanului de a se apăra.

Statele Unite sunt principalul furnizor de armament al Taiwanului, iar Taipei desfășoară, în paralel, propriul program de dezvoltare militară.

Taiwan a primit arme americane și dezvoltă propriul armament

În decembrie, Donald Trump a aprobat un pachet de arme pentru Taiwan în valoare de aproximativ 11 miliarde de dolari, prezentat drept cel mai mare acord de acest tip de până acum.

În luna mai, după vizita la Beijing, Trump a declarat însă că un al doilea pachet, estimat la aproximativ 14 miliarde de dolari, este menținut deocamdată în așteptare.

Xi Jinping este așteptat să îi ceară lui Trump să oprească vânzările de arme către Taiwan în cadrul întâlnirii de la Washington din această săptămână.

Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a susținut apelul lui Trump ca aliații SUA să aloce mai multe fonduri pentru apărare. Taiwanul își dezvoltă propriile sisteme militare, inclusiv submarine, avioane de luptă și rachete cu rază lungă de acțiune.

Taiwan își prezintă noile echipamente militare

Armata taiwaneză a prezentat miercuri un nou vehicul blindat de luptă cu opt roți, echipat cu un tun de 105 milimetri. Militarii au desfășurat exerciții cu foc real pentru a demonstra capacitățile sistemului produs pe plan intern.

Armata a prezentat, de asemenea, fără a le utiliza în cadrul exercițiului, mai multe sisteme de armament fabricate în Statele Unite, inclusiv lansatoare HIMARS produse de Lockheed Martin.

Taiwanul organizează în mod regulat exerciții militare cu foc real și permite accesul jurnaliștilor la baze și la antrenamentele forțelor armate.

Taiwan și China, în conflict privind statutul insulei

China nu a exclus niciodată folosirea forței pentru a aduce Taiwanul sub controlul său, iar armata chineză desfășoară activități militare în apropierea insulei aproape zilnic.

Guvernul de la Taipei respinge revendicările de suveranitate ale Beijingului și afirmă că doar populația Taiwanului trebuie să decidă viitorul insulei.

Disputa privind Taiwanul reprezintă una dintre principalele surse de tensiune în relațiile dintre Statele Unite și China, iar vânzările americane de arme către Taipei rămân unul dintre subiectele contestate de Beijing.