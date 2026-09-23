O țară membră ONU și-a schimbat denumirea. Noul nume a fost anunțat la Adunarea Generală

„Există momente în viața unei națiuni când poporul său este chemat să-și amintească cine a fost dintotdeauna”, a spus președintele statului, David Adeang, în discursul său la Adunarea Generală a ONU de la New York, relatează AP.

Deși numele sunt similare și, în esență, același cuvânt, Nauru și Naoero, schimbarea ortografiei și pronunției reprezintă efortul națiunii de a se redefini – chiar de a se reinventa – atât pentru propriul popor, cât și pentru lumea exterioară. Președintele a numit-o nu o schimbare, ci un efort de a „afirma un adevăr”.

„De mulți ani, lumea a cunoscut țara noastră drept Nauru. Nauru este numele nostru pentru cei cărora le era greu să-l pronunțe, iar lumea l-a păstrat”, a spus Adeang. „Dar nu este numele pe care poporul nostru îl folosea între ei.”

Națiunea, o insulă de opt mile pătrate cu aproximativ 12.000 de locuitori, a devenit independentă în 1968, după o lungă perioadă de dominație colonială sub Regatul Unit, Noua Zeelandă, Australia și Germania. A anunțat redenumirea în august, după ce și-a semnalat intenția în februarie.

Codul internațional al țării se schimbă de la NRU la NRO, iar locuitorii țării vor fi cunoscuți sub numele de dei-Naoero în loc de nauruan. Cunoscut în străinătate prin pronunția Now-roo, noul nume se rostește ca Now-ero.

Și alte state și-au modificat numele din diverse motive

De-a lungul secolului trecut, alte națiuni și-au redenumit sau și-au modificat numele din diverse motive, de la modernizare la respingerea colonialismului.

Națiunea africană Eswatini și-a schimbat numele din Swaziland în 2018. În Africa, Dahomey a devenit Benin după o lovitură de stat din 1975, iar Rhodesia a devenit Zimbabwe în 1980, după ce a renunțat la dominația colonială. Siam a devenit Thailanda în 1939 pentru a promova unitatea etnică și a renunța la o etichetă străină.

Lista poate continua. Persia a devenit Iran. Birmania a devenit Myanmar. Volta Superioară este acum Burkina Faso, Coasta de Aur este Ghana, iar Ceylon este Sri Lanka.

Un nume, evident, este o expresie esențială și intimă a identității unei națiuni pe orice scenă, internă sau internațională. Remarcile președintelui Adeang de marți au reflectat acest lucru, pronunțând cu grijă numele pentru a-l diferenția de pronunția sa anterioară.