Șase concluzii din conferința lui Zelenski de la New York, după întâlnirea cu Trump: armistițiu energetic, rachete Patriot, amenințări

Președintele Volodimir Zelenski a prezentat marți, după întâlnirea cu Donald Trump la New York, poziția Ucrainei legat de un posibil armistițiu în domeniul energetic, negocierile cu Vladimir Putin, producția de rachete Patriot în Ucraina și amenințările la adresa altor state europene.

Cei doi lideri s-au întâlnit în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

Discuțiile au fost despre următorii pași diplomatici care ar putea duce la încheierea războiului, sprijinul pentru Ucraina înainte de iarnă, apărarea aeriană și producția de interceptoare Patriot în țară. Iată cele mai importante șase concluzii din declarațiile lui Zelenski după întâlnire, conform Kyiv Post.

1. Ucraina este pregătită pentru un armistițiu energetic, dar cere reciprocitate

Volodimir Zelenski a spus că Ucraina este pregătită să înceteze atacurile asupra rafinăriilor și altor ținte energetice din Rusia dacă Moscova procedează la fel, oprind atacurile asupra sistemului energetic ucrainean, care include rețelele de electricitate, încălzirea și alimentarea cu apă.

„Suntem pregătiți pentru un armistițiu energetic. Dacă nu vor să atacăm rafinăriile și instalațiile lor de prelucrare a motorinei… suntem pregătiți, cu condiția ca ei să nu atace sistemul nostru energetic.”, a spus Zelenski.

Acesta a mai precizat că orice înțelegere trebuie să fie reciprocă: „Voi nu atacați aceste obiective, iar noi nu le vom ataca pe ale voastre.”

Statele Unite vor transmite propunerea Rusiei, dar poziția Moscovei nu este deocamdată cunoscută, a mai completat președintele ucrainean.

2. Zelenski spune că SUA nu au cerut Ucrainei să oprească unilateral atacurile

Președintele ucrainean a respins informațiile potrivit cărora Donald Trump i-ar fi cerut Kievului să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice rusești fără un angajament asemănător din partea Moscovei.

„Astăzi, nu a existat nicio solicitare ca Ucraina să înceteze unilateral atacurile. Dimpotrivă, am discutat despre ce putem face în această situație.”, a spus Zelenski.

El a spus că încetarea atacurilor ucrainene asupra infrastructurii rusești depinde de reciprocitate din partea Rusiei, care ar trebui să procedeze la fel.

„Dacă vreți să nu ripostăm împotriva rafinăriilor de motorină, a fabricilor, a infrastructurii energetice, petroliere și așa mai departe, desigur că nu o vom face”, a spus Zelenski, condiția fiind ca și Moscova să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

3. Zelenski spune că este pregătit pentru o întâlnire cu Trump și Putin

Președintele Ucrainei a mai spus că Donald Trump rămâne concentrat pe încheierea războiului, președintele american având posibilitatea să reunească cele două părți pentru negocieri față în față.

„Cred că cel mai important lucru pe care președintele Trump îl poate face cu adevărat… este să organizeze o întâlnire trilaterală în cadrul căreia liderii tuturor părților să se poată întâlni și să încerce să pună capăt războiului”, a declarat Zelenski.

Întrebat dacă este pregătit să se întâlnească direct cu Vladimir Putin, președintele ucrainean a răspuns: „Sunt pregătit oricând, atunci când toate părțile sunt pregătite. Cred că trebuie să acționăm cu toții cât mai rapid posibil.”

El a adăugat că declarațiile despre pace au mai puțină însemnătate dacă nu sunt urmate de dialog. „Vreți să puneți capăt războiului? Așezați-vă la masă, discutați, încheiați-l.”

4. Ucraina cere un „pachet de iarnă” cu rachete Patriot

Apărarea aeriană a fost un alt subiect important al discuției, în condițiile în care Ucraina se pregătește pentru o iarnă complicată și pentru alte atacuri rusești cu rachete și drone.

Președintele a declarat că Ucraina cere Statelor Unite un „pachet de iarnă” care să includă interceptoare Patriot, având discuții, în paralel, cu alte state pentru obținerea unor sisteme în plus.

„Înțelegem amploarea nevoilor noastre. Vom colabora și cu alte țări… Însă ne concentrăm în primul rând pe Statele Unite.”, a spus Zelenski.

Întrebat dacă Washingtonul s-a angajat să furnizeze aceste interceptoare, Zelenski a spus că nu există încă un răspuns concret, dar că solicitarea nu a fost respinsă.

„Când discutăm cu lideri despre subiecte sensibile, aceștia pot spune da sau nu. Iar faptul că nimeni nu a spus nu este un pas bun”, a afirmat el.

„Credeți-mă, în munca mea, da, este un pas bun. Sunt deschiși să ne ajute, dar nu am primit un răspuns foarte concret.”, a mai spus președintele ucrainean.

Ucraina urmărește, în același timp, producția internă de rachete Patriot, dorind să obțină licențele necesare din partea Statelor Unite.

„Consilierul meu militar, Pavlo Palisa, a discutat în această dimineață cu Raytheon [companie americană din domeniul apărării]. Compania este pregătită”, a spus Zelenski.

El a mai spus că i-a cerut lui Trump să ajute la accelerarea procedurii: „I-am cerut președintelui să ne ajute să accelerăm acest proces. El privește favorabil problema licențelor. Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom începe acest demers.”

Potrivit lui Zelenski, organizarea producției ar putea dura între un an și un an și jumătate.

5. Zelenski avertizează că Rusia ar putea ataca o altă țară europeană

Volodimir Zelenski a mai spus că problemele întâmpinate de Rusia pe câmpul de luptă cresc presiunea asupra lui Putin de a prezenta rezultate în fața populației.

„Nu câștigă. Pentru el este o problemă, deoarece trebuie să arate [ceva] propriei societăți.”, a spus Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a avertizat că Moscova ar putea încerca să compenseze această situație prin divizarea Occidentului, dorind să intimideze statele europene.

„Cum să dezbine unanimitatea din Europa, odată ce am construit-o? Să atace pe altcineva? Să atace și să spună: «Uite, voi merge mai departe dacă nu oprești asta».” a spus el.

El a făcut referire la activitatea dronelor rusești în Republica Moldova, România și Polonia, precum și la incidentele din Germania și din țările nordice.

„De aceea, riscul unei ofensive cu drone, rachete sau al unei operațiuni terestre împotriva altor țări care se învecinează cu Rusia sau Belarus este foarte ridicat.”, a spus acesta.

Întrebat cum ar trebui să reacționeze aceste țări, Zelenski a răspuns: „Să reacționeze. Să reacționeze întotdeauna. Dacă nu reacționezi în fața rușilor, ei vor merge mai departe”.

6. Zelenski avertizează că Rusia va încerca să folosească banii și mediul de afaceri pentru a diviza Occidentul

Acesta a mai declarat că Rusia își va folosi influența financiară și comercială pentru a reduce presiunea occidentală, având ca scop refacerea legăturilor economice cu Europa.

El a făcut referire la decizia luată marți de Uniunea Europeană de a-i elimina pe miliardarii ruși Alișer Usmanov și Mihail Fridman de pe lista de sancțiuni, în cadrul unui compromis care a dus la prelungirea sancțiunilor pentru aproximativ 3.000 de alte persoane și entități rusești.

„Acest lucru arată că este foarte greu să menții unanimitatea”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a continuat spunând că Moscova va continua să acționeze prin instanțe, legislație, dispute legate de sancțiuni și relații de afaceri.

„Ce e de făcut? Să blochezi acest lucru, să lupți împotriva lui.”

Volodimir Zelenski a mai spus că pentru a contracara influența financiară a Rusiei este nevoie de unitate: „Este foarte greu să concurezi cu banii rușilor, cu afacerile lor, cu economia lor”.