Siegfried Mureșan, interviu pentru POLITICO: Alegerile anticipate nu sunt opțiunea mea preferată. Încercăm să formăm un guvern pro-european

Opoziția de centru-stânga din România trebuie să decidă cât de repede posibil dacă va susține formarea unui nou guvern pro-european sau dacă își va asuma riscul ca blocajul politic să favorizeze extrema dreaptă, a declarat premierul desemnat, Siegfried Mureșan, pentru POLITICO.

În cadrul interviului pentru sursa citată, Siegfried Mureșan a spus că va cere Partidului Social-Democrat (PSD) să susțină Partidul Național Liberal (PNL), de centru-dreapta, în formarea noului guvern, „până la sfârșitul săptămânii viitoare”, deși social-democrații au spus că nu vor susține guvernul propus de Mureșan.

„Socialiştii români se află în faţa unui moment al adevărului, trebuie să decidă dacă se comportă ca nişte social-democraţi europeni responsabili şi susţin un guvern pro-european sau dacă îşi intensifică cooperarea cu extrema dreaptă, partidul extremist populist anti-european de aici”, a declarat Siegfried Mureșan.

Un nou eșec la București ar deschide calea unor alegeri anticipate care ar putea crea haos în cea de-a șaptea cea mai populată țară din UE, unde extrema dreaptă conduce în sondaje, luând în considerare și faptul că partidele populist-naționaliste sunt în plină ascensiune în toată Europa.

România, stat membru NATO și aliat strategic al SUA, a resimțit destul de puternic și efectele războiului purtat de Rusia în Ucraina.

Partidele principale din țară au încercat să limiteze ascensiunea extremei drepte în alegerile parlamentare și prezidențiale care au început în iarna anului 2024, potrivit POLITICO.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că partidul nu va vota guvernul condus de Siegfried Mureșan și că va susține doar un guvern din care partidul condus de el va face parte.

Cu toate acestea, el nu a exclus posibilitatea unei coaliții cu Alianța pentru Uniunea Românilor (AUR) de extremă dreapta, care a căutat confruntarea cu Bruxelles-ul și a susținut candidați pro-ruși. PSD și AUR au votat împreună pentru demiterea guvernului anterior la începutul acestui an.

Siegfried Mureșan a făcut apel la conducerea grupului S&D de centru-stânga al UE de la Bruxelles să împiedice acest lucru, susținând că aceștia „sunt, în mod evident, responsabili pentru acțiunile partidelor membre” și că „vor avea o problemă foarte gravă de credibilitate dacă vor continua să păstreze tăcerea cu privire la faptul că partenerii lor români colaborează strâns cu extrema dreaptă”.

„Atâta timp cât socialiștii europeni nu iau măsuri credibile pentru a împiedica acest lucru, nu putem exclude ca, din păcate, și socialiștii din alte țări să urmeze această cale”, a adăugat el.

Sorin Grindeanu a sugerat însă că PSD-ul ar putea fi convins să inițieze discuții cu Mureșan, dacă acesta acceptă să includă zece propuneri politice considerate esențiale pentru partid.

Printre acestea se numără un nou impuls pentru infrastructura energetică, consolidarea apărării și a securității naționale, reforma serviciilor publice și investiții în educație și sănătate.

În cazul în care propunerea de guvern și programul politic vor fi respinse, președintele Nicușor Dan ar putea intra în procedura constituțională care poate duce la alegeri anticipate.

Acestea ar fi primele alegeri anticipate din 2024, când AUR a avut un mare câștig și a devenit al doilea partid ca mărime din parlament. Premierul desemnat a spus că AUR se situează acum la aproximativ 35%, comparativ cu doar 21% pentru propriul său partid de centru-dreapta, PNL.

„Alegerile anticipate nu sunt opțiunea mea preferată”, a declarat Mureșan. „Cred că ar trebui să încercăm să formăm acum un guvern pro-european. Dar, dacă acest lucru nu va fi posibil, consider că nu ar trebui excluse.”

În prezent, în calitate de membru al Parlamentului European, Siegfried Mureșan este unul dintre principalii negociatori ai bugetului pe termen lung al UE, în valoare de 2 trilioane de euro, pe care liderii Uniunii doresc să îl finalizeze până la sfârșitul anului.

Potrivit acestuia, însă, preluarea puterii în România de către extrema dreaptă ar complica această sarcină, fiindcă „orice guvern antieuropean prezent la masa negocierilor ar dori ca Europa să fie mai slabă. Ei știu că bugetul este un instrument important pentru menținerea puterii Europei și, practic, ar vota împotriva unui [buget] ambițios și realist”.

Mai mult decât atât, „am avea un guvern care ar fi foarte favorabil Rusiei, iar toate acestea ar fi în detrimentul poporului român și al Uniunii Europene”.