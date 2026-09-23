Kelemen Hunor despre programul de guvernare al lui Mureșan: Nu sunt lucruri extravagante, este ceva de susținut

Declarația a fost făcută miercuri dimineață la finalul discuțiilor dintre delegația UDMR și premierul desemnat să formeze viitorul guvern.

„Am decis că vom continua negocierile, la final vom prezenta rezultatul negocierilor și vom mai cere un vot (în cadrul partidului n.r.)”, a declarat Kelemen Hunor.

De ce s-a răzgândit Kelemen Hunor

El a explicat de ce s-a răzgândit și nu i-a mai cerut lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul dacă nu adună din timp sprijinul parlamentar necesar.

„Era una dintre variante să nu continuam discuțiile, dar consecințele ar fi fost mult mai grave pentru noi și pentru scena politică (…) mai ales că domnul Mureșan a zis că, indiferent de voturile asigurate, el vrea să meargă până la capăt”, a mai spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a dezvăluit care sunt prioritățile programului de guvernare care va fi propus de Siegfried Mureșan.

„Azi a venit la noi la grup, a prezentat ideile principale din programul de guvernare. Nu sunt lucruri extravagante, noi am zis că este necesar un program de guvernare pe doi ani de zile (…) nu suntem la începutul unui ciclu electoral”, a adăugat Kelemen Hunor.

Președintele UDMR a menționat că în timpul întâlnirii cu Mureșan s-a discutat despre măsurile privind fiscalitatea, creșterea economică și indexarea pensiilor.

„Este ceva de susținut”, a fost concluzia lui Kelemen Hunor.

Mureșan își prezintă programul

Siegfried Mureșan a organizat discuții cu partidele despre programul său de guvernare. Marți, el l-a prezentat la PNL și USR, iar miercuri s-a întâlnit cu liderii UDMR.

Inițial, liderul UDMR Kelemen Hunor a transmis că Siegfried Mureșan ar trebui să și depună mandatul, dacă nu are o majoritate care să îi asigure voturile necesare învestirii în Parlament.

„Trebuie să ne uităm și la cifre: PNL, USR și RMDSZ nu au în prezent 233 de voturi necesare pentru formarea guvernului fără voturile PSD. Dacă la finalul consultărilor se pot număra doar 160-170 de voturi, atunci trebuie luată o decizie. Într-o astfel de situație, nu ar trebui să mai amânăm și să nu cădem într-un vot parlamentar pierdut anterior”, a scris Kelemen Hunor, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Până acum, liderii PSD au decis să nu îl susțină pe Mureșan pentru șefia executivului, după o ședință de aproape două ore la sediul partidului. Sorin Grindeanu a transmis ulterior că este dispus să discute cu liberalul, dacă va fi contactat.

Sursa video: Antena 3 CNN