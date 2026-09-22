Prima pagină » Politic » Kelemen, despre Georgescu: Nu vine din Cosmos. Poate el crede că a coborât din Rai, dar nu e așa

Kelemen, despre Georgescu: Nu vine din Cosmos. Poate el crede că a coborât din Rai, dar nu e așa

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că nu vrea să tragă concluzii pe baza informațiilor apărute public despre ancheta în care este vizat fostul candidat la Președinție, Călin Georgescu, precizând că nu cunoaște dosarul și că nu are suficiente informații pentru a-l comenta.
Kelemen Hunor, reproș la adresa lui Siegfried Mureșan: A stat toată vara fără să aibă niște discuții
Kelemen Hunor, reproș la adresa lui Siegfried Mureșan: A stat toată vara fără să aibă niște discuții
Kelemen Hunor, despre Nicușor Dan: „Este absolut imun la presiune”. Mesaj pentru partidele politice
Kelemen Hunor, despre Nicușor Dan: „Este absolut imun la presiune”. Mesaj pentru partidele politice
Mureșan, premierul-surpriză. Kelemen Hunor: „PSD-ul a lăsat o portiță deschisă până vineri”
Mureșan, premierul-surpriză. Kelemen Hunor: „PSD-ul a lăsat o portiță deschisă până vineri”
Kelemen Hunor, despre scenariul căderii Guvernului Mureșan: „Președintele mai are două zaruri de aruncat”
Kelemen Hunor, despre scenariul căderii Guvernului Mureșan: „Președintele mai are două zaruri de aruncat”
Kelemen Hunor, despre votul pentru Guvernul Mureșan: „Mergem până la votul final. Va fi scorul sub 233”
Kelemen Hunor, despre votul pentru Guvernul Mureșan: „Mergem până la votul final. Va fi scorul sub 233”
Laura Buciu
22 sept. 2026, 23:09, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Întrebat, marți seara, la Euronews, dacă ancheta declanșată împotriva lui Călin Georgescu poate contribui la clarificarea a ceea ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024, Kelemen Hunor a răspuns că nu poate face o legătură între cele două situații.

„Nu știu, eu nu cunosc acest dosar și chiar nu vreau să comentez. N-am informații ca să comentez. Au dat în presă câteva propoziții dintr-un dialog probabil mai lung sau dintr-un dosar cu sute și poate mii de pagini”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a adăugat că ar fi greșit să comenteze câteva fragmente apărute în presă fără să cunoască întregul dosar.

„Ar fi o greșeală, cel puțin în ceea ce mă privește, să comentez eu 3-4 propoziții dintr-un dosar. Nu o să fac acest lucru”, a spus el.

În același timp, Kelemen Hunor a afirmat că, la un moment dat, vor fi cunoscute informațiile care să permită clarificarea evenimentelor din 2024.

„Dar, sigur, la un moment dat vom afla. Nu știu când. Vom afla. Dar eu n-am datele să le leg”, a declarat președintele UDMR.

Kelemen: „Dacă nu se face lumină” asupra anulării alegerilor, va fi afectată încrederea în instituții

Referindu-se la raportul pregătit de Administrația Prezidențială privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și influența rusă, Kelemen Hunor a susținut că este necesară clarificarea situației.

„Am spus că, din punctul nostru de vedere, dar eu cred că o mare parte a societății este de acord, dacă nu se face lumină în ceea ce privește anularea alegerilor, va fi o piatră de moară pentru democrația noastră”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Kelemen Hunor, lipsa unor explicații complete poate afecta încrederea cetățenilor în instituțiile statului.

„Fiindcă se pierde încrederea în instituțiile statului și nu este un lucru mai rău când cetățenii nu mai au încredere în instituțiile statului. Nu au încredere nici în partidele politice, nici în Parlament, nici în Guvern, nici în Președinție, nici în justiție”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a spus că, în opinia sa, trebuie clarificate toate aspectele care pot fi lămurite, ținând cont însă de existența unor riscuri.

În ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, liderul UDMR a făcut și o referire la trecutul acestuia, afirmând: „Georgescu nu vine din cosmos. Poate că are el impresia din când în când că a coborât din Rai. Dar nu e. Este produsul fostei Securități”

 

Recomandarea video

George Simion, promovat de propaganda rusă după ce a acuzat o presupusă dictatură în România ca urmare a reținerii lui Călin Georgescu
G4Media
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
GSP.ro
Trump, mesaj despre războiul din Ucraina: „Cred că Ucraina și Rusia vor ajunge la un acord”
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
Cancan
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
Prosport
Culise. Guvernul Mureșan, pe contrasens: în loc să strângă voturi, pierde. Coaliția, zdruncinată de poziționarea UDMR
Libertatea
Rețeta pentru delicat la borcan, din ingrediente naturale. După ce îl încerci, nu vei mai cumpăra niciodată din comerț
CSID
Lidl are un dispozitiv 5 în 1 pentru șoferi la doar 29 lei. Poate fi de folos în multe situații
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia