Siegfried Mureșan prezintă principalele linii ale programului de guvernare: Nu vor exista în România creșteri de taxe sau de impozite

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat, miercuri, după negocierile cu PNL, USR și UDMR, principalele direcții ale programului de guvernare pe care îl pregătește.

El a spus că propune un Guvern cu o „agendă ambițioasă de reformare, de modernizare a României” și cu un caracter clar pro-european.

El a spus că PSD va avea de ales între susținerea acestui Guvern și colaborarea cu „partidele anti-europene, populiste, extremiste din Parlamentul României”.

„Voi propune un guvern cu agenda ambițioasă de reformare, de modernizare a României, va fi un guvern cu un caracter clar pro-european. Și acest guvern va fi un moment al adevărului pentru PSD. Un test al adevărului pentru PSD. PSD-ul va avea de ales susține un guvern pro-european cu agenda bună de modernizare și reformare a României sau colaborează cu partidele anti-europene, populiste, extremiste din Parlamentul României. Va fi un moment al adevărului. Dorința mea este să avem un dialog civilizat și să găsim o cale spre colaborare.”, a spus premierul desemnat.

Acesta a spus că, după finalizarea programului de guvernare și a listei de miniștri, va solicita o discuție cu președintele României pentru a-i prezenta propunerile.

„De asemenea, după finalizarea programului de guvernare și a echipei de miniștri, voi solicita președintelui României să avem o discuție pentru a-i prezenta programul de guvernare.”, a adăugat el.

Mureșan: România intră într-o nouă etapă economică

Premierul desemnat a spus că România trebuie să intre într-o nouă etapă, cu accent pe „creștere economică, într-o etapă în care dăm perspective oamenilor”, locuri de muncă și continuarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

„Este evident că România intră acum într-o nouă etapă. Într-o nouă etapă de creștere economică, într-o etapă în care dăm perspective oamenilor într-o etapă de creare de locuri de muncă de creștere economică. În urmă cu un an de zile, țara noastră s-a aflat într-o situație extrem de fragilă din punct de vedere economic, cu un deficit de peste 9%, cu riscul de a avea fondurile europene blocate. Asta ar fi însemnat că în loc să continuăm să construim autostrăzi pe fonduri europene, să terminăm de reabilitat, de extins, de modernizat școli, spitale, grădinițe cu fonduri europene, riscul ar fi fost ca fondurile europene să fie blocate, lucrările să fie blocate, oamenii să-și piardă locurile de muncă. Datorită măsurilor luate de guvernul condus de Ilie Bolojan în acest an, fondurile europene au continuat să vină, lucrările au continuat, țara a fost stabilizată din punct de vedere economic.”, a spus acesta.

„Este însă important să fim responsabili și de acum încolo. Obiectivul meu este ca economia să crească mai mult decât datoria în România. Dacă economia crește mai mult decât datoria, atunci putem duce această povară a datoriei publice. Dar dacă deficitul ar rămâne mare și dacă datoria crește și în anii următori mai mult decât economia, atunci povara pentru oameni ar fi tot mai mare, iar eu vreau ca banii să ajungă la școli, la spitale, nu pe plata de dobânzi de către statul român. Deci vom intra într-o nouă etapă de creștere, vom construi pe toate lucrurile bune pe care guvernul condus de Ilie Bolojan le-a făcut.”, a mai precizat el.

Guvern cu trei vicepremieri și reformarea administrației

Premierul desemnat a anunțat și o reducere a numărului de vicepremieri. Guvernul pe care îl va propune ar urma să aibă trei viceprim-miniștri, fiecare cu portofoliu și responsabilități clare.

„Vom fi responsabili, extrem de responsabili cu gestionarea banului public. Știm că oamenii au dus greul acestui efort de relansare în ultimul an. E firesc ca și statul să se adapteze. Vrem un stat modern, eficient, care să servească mai bine cetățeanul. De aceea, guvernul pe care îl voi propune, va avea doar 3 viceprim-miniștri, toți cu portofoliu. Viceprim-miniștrii care să lucreze, să aibă responsabilități clare și ministere de condus. Vom vedea unde putem eficientiza funcționarea instituțiilor din administrația centrală, inclusiv prin comasări de instituții.”, a spus Mureșan.

Companiile de stat, planuri de eficientizare în 12 luni

Siegfried Mureșan a spus că va acorda o mare atenție companiilor de stat . Acestea trebuie să ofere servicii eficiente și să nu reprezinte o „sursă de pierderi pentru bugetul de stat”.

„O atenție deosebită vom acorda companiilor de stat. Companiile de stat trebuie să producă servicii eficiente pentru oameni, nu să fie o sursă de pierdere pentru bugetul de stat. Câteva companii de stat din domeniul energiei și al transportului, înghit peste 90% dintre subvențiile pe care statul român le oferă. Vom sprijini companiile cu sens, vom avea management performant al companiilor de stat și pentru fiecare companie de stat, în 12 luni de la investirea Guvernului meu, vom avea un plan de eficientizare a companiei. Le vom lista la bursă, dacă asta e potrivit. Le vom privatiza, dacă asta e potrivit. Toate vor avea management performant.”, a spus el.

Investiții în energie și reducerea facturilor

Un alt obiectiv anunțat de Mureșan este reducerea facturilor la energie pentru populație și companii. El a spus că România trebuie să investească în „capacități de stocare, infrastructură energetică și interconectivitate”.

„O atenție deosebită voi acorda și companiilor de stat din domeniul energiei, fiindcă obiectivul este următorul. Reducerea facturilor la energie pentru oameni și pentru întreprinderi. Pentru asta avem nevoie de companii de stat eficiente care să investească. Unele au avut sute de milioane de euro, fonduri europene la dispoziție în ultimii ani și nu au reușit să atragă banii care li s-au cuvenit și care le-au stat la dispoziție. Vom investi în energie, în creșterea capacităților de stocare, pentru a folosi energia când avem nevoie de ea. În momentul de față producem multă energie solară la amiază când e soare, dar nu producem suficientă seara când oamenii ajung acasă și când au nevoie să pornească diferitele electrocasnice. Vom crește capacitățile de stocare, vom investi în infrastructura energetică și în interconectivitate.”

Sprijin pentru firmele românești și capitalul românesc

În cadrul discursului, acesta a mai spus că programul de guvernare va include și măsuri pentru sprijinirea întreprinderilor românești, mai ales a celor care au potențial de extindere, dar „au nevoie de capital”

„Vom ajuta întreprinderile românești și capitalul românesc, vom ajuta întreprinderile românești să se extindă în țările din regiune. Vom ajuta întreprinderile care sunt medii și care se pot extinde, care sunt interesante, care sunt competitive, dar care au nevoie de capital. Vom acorda ajutorul de stat, cum am spus, acolo unde e sens.”

Mureșan: „Nu vor exista în România creșteri de taxe sau creșteri de impozite”

El a mai spus că toate investițiile publice vor fi supuse auditului și că orice cheltuială permanentă „trebuie să aibă surse de finanțare”.

El a anunțat că Guvernul pe care îl propune va păstra cota unică, precizând că nu vor exista creșteri de taxe sau impozite pe durata mandatului.

„Vom avea mereu audit în ceea ce privește toate investițiile publice. Orice cheltuială permanentă trebuie să aibă surse de finanțare, trebuie să fie bine acoperită. Vom menține, evident, cota unică și în ceea ce privește impozitarea, vreau să spun foarte clar, nu vor exista în România creșteri de taxe sau creșteri de impozite pe toată durata mandatului guvernului pe care îl propunem.”, a spus Mureșan.