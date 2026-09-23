Zelenski, după ce Trump i-a cerut să nu mai lovească rafinăriile rusești: Pentru unii, motorul diesel este important, pentru noi viețile

Declarația a fost făcută în timpul unui interviu acordat The Wall Street Journal.

„Pentru unii, motorul diesel este important, pentru noi – viețile”, a spus Volodimir Zelenski.

El a confirmat că Trump a cerut din nou încetarea loviturilor asupra rafinăriilor rusești. Conform declarațiilor președintelui ucrainean, Trump a ridicat problemă în timpul ultimei lor conversații telefonice. Zelenski a refuzat să înceteze loviturile declarând că majorarea prețurilor la combustibil este mai puțin importantă pentru Ucraina decât protejarea vieților oamenilor.

În același timp, liderul de la Kiev consideră că actuala creștere a prețurilor este legată în principal de criza din jurul strâmtorii Ormuz.

Ce propune Zelenski

Totuși, Ucraina propune o variantă despre care s-a mai discutat în ultima perioadă. Dacă rușii opresc loviturile asupra infrastructurii energetice ucrainene, Kievul va ordona armatei sale să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești.

„Ajutați-ne să-l oprim pe Putin”, a îndemnat Zelenski, subliniind că încetarea loviturilor rusești ar trebui să fie condiția pentru un armistițiu energetic reciproc.

Vizita lui Zelenski în SUA

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află în SUA. El participă la sesiunea Adunării Generale a ONU. Cu această ocazie, Zelenski s-a întâlnit cu numeroși lideri mondiali, inclusiv cu președintele SUA, Donald Trump.

Cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU) are loc la New York între 22 și 29 septembrie.