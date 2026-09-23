„Fort Trump” în Polonia? Nawrocki spune că o bază militară americană permanentă este doar o chestiune de timp

Dacă baza va fi construită, Nawrocki spune că aceasta ar putea purta numele „Fort Trump”.

Declarația a fost făcută la New York, unde președintele polonez participă la Adunarea Generală a ONU. Nawrocki a spus că, după finalizarea lucrărilor și a procedurilor necesare, Trump ar putea participa personal la ceremonia de inaugurare a bazei.

„Când lucrările vor fi finalizate de administrația SUA și de ambele guverne, cred că atunci președintele Trump va putea participa personal la ceremonia de inaugurare a Fort Trump”, a declarat președintele polonez, potrivit TVP World.

Trump vorbește despre progrese în proiect

Donald Trump a declarat săptămâna trecută că există progrese importante în ceea ce privește planul pentru o nouă bază militară americană în Polonia și că, în cazul aprobării proiectului, locația ar putea fi anunțată în curând. La acel moment, Trump a descris baza drept un posibil pas important pentru cooperarea dintre Statele Unite și Polonia.

Deocamdată, însă, nu a fost anunțată oficial locația bazei și nu există o decizie finală privind înființarea acesteia. O delegație americană a vizitat recent Polonia pentru a analiza posibile amplasamente, iar două locații au fost luate în calcul, potrivit informațiilor publicate anterior.

Ideea datează din 2018

Ideea unei baze militare americane permanente în Polonia nu este nouă. Fostul președinte polonez Andrzej Duda a propus în 2018 consolidarea prezenței militare americane și a sugerat atunci ca instalația să poarte numele „Fort Trump”.

După invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022, Varșovia și-a intensificat demersurile pentru consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul polonez.

În prezent, aproximativ 10.000 de militari americani se află în Polonia, în principal în cadrul unor desfășurări prin rotație. Statele Unite au și structuri militare permanente în țară, inclusiv un post de comandă înaintat al Corpului V al Armatei SUA.

Mai sunt probleme administrative și financiare

Karol Nawrocki a recunoscut că proiectul bazei americane mai presupune rezolvarea unor probleme administrative și financiare. Președintele polonez nu a oferit un calendar concret pentru luarea deciziei.

Potrivit informațiilor publicate de TVP World, Varșovia estimează că infrastructura necesară pentru o prezență militară americană permanentă ar putea costa între 15 și 17 miliarde de zloți, echivalentul a aproximativ 3,5-4 miliarde de euro.

Un adjunct al ministrului polonez al Apărării a declarat recent că numărul militarilor americani aflați în Polonia ar putea ajunge în timp la aproximativ 15.000, dintre care 4.000-5.000 ar putea fi staționați permanent, iar restul prin rotație.

Nawrocki a mai spus că Polonia este pregătită să primească militari americani aflați în prezent în Germania, în cazul în care Washingtonul decide să își reducă efectivele de acolo. Discuțiile au loc în timp ce Pentagonul analizează configurația trupelor americane desfășurate în Europa.

Pentru moment, proiectul bazei americane permanente din Polonia rămâne în etapa negocierilor privind amplasamentul și a rezolvării aspectelor administrative și financiare.