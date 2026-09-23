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Marea Britanie își schimbă strategia în fața dezinformării și deepfake-urilor. Noua structură va combate atacurile Rusiei

Marea Britanie va înființa un nou centru național destinat combaterii campaniilor de dezinformare și a deepfake-urilor generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
Marea Britanie își schimbă strategia în fața dezinformării și deepfake-urilor. Noua structură va combate atacurile Rusiei
Victor Dan Stephanovici
23 sept. 2026, 11:55, Știri externe
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Premierul Andy Burnham a anunțat proiectul în discursul susținut la Adunarea Generală a ONU de la New York. Noul National Centre for Information Defence va avea misiunea de a detecta, atribui și perturba atacurile informaționale lansate de actori statali străini, scrie The Guardian.

Cum va funcționa noul centru

Structura va reuni serviciile de informații britanice, autoritățile de aplicare a legii și companiile de social media. Potrivit guvernului britanic, centrul va contribui la dezvoltarea capacității defensive a țării împotriva războiului informațional. Un alt obiectiv este creșterea rezilienței populației, astfel încât oamenii să poată identifica mai ușor dezinformarea. Burnham a avertizat că dezvoltarea inteligenței artificiale poate amplifica amenințarea prin utilizarea deepfake-urilor și a altor instrumente capabile să producă rapid conținut fals.

„Securitatea începe în fiecare casă”, a spus premierul britanic în discursul său, pledând pentru o societate mai pregătită să recunoască atacurile informaționale. Burnham a indicat în mod special Rusia. Potrivit afirmațiilor sale, autoritățile britanice estimează că Rusia cheltuie aproximativ 1,3 miliarde de lire sterline anual pentru manipularea informațiilor.

Premierul Marii Britanii, Andy Burnham. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto

Premierul a acuzat agenții rusești că folosesc boți, site-uri false și articole falsificate și că au imitat identitatea vizuală a 28 de organizații britanice, inclusiv universități și BBC. El a afirmat, de asemenea, că există dovezi privind tentative de interferență în alegerile generale britanice din 2019. Aceste afirmații au fost prezentate de Burnham în discursul său, nu ca rezultate ale unei noi investigații anunțate odată cu crearea centrului.

Marea Britanie vrea să ajute și alte țări

Londra intenționează să împărtășească experiența acumulată cu alte state europene. Burnham a menționat în mod special Republica Moldova, pe care Marea Britanie a sprijinit-o pentru protejarea alegerilor împotriva interferențelor rusești. Anunțul vine într-un moment în care guvernele europene acordă o atenție tot mai mare războiului hibrid, inclusiv campaniilor de dezinformare și operațiunilor desfășurate online.

În aceeași zi, Burnham s-a întâlnit la ONU cu președintele SUA, Donald Trump. Trump afirmase anterior că retorica Londrei față de Moscova fusese prea dură, însă Downing Street a respins această poziție și a transmis că Marea Britanie rămâne unită cu aliații săi în fața amenințărilor Rusiei. Burnham a legat însă fenomenul dezinformării și de problemele sociale interne. El a susținut că persoanele afectate de costul ridicat al vieții sau tinerii care nu sunt angajați, nu studiază și nu urmează programe de formare pot fi mai vulnerabili la influența online.

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