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Un comandant NATO avertizează că Putin devine tot mai periculos

Președintele rus Vladimir Putin devine „din ce în ce mai nepăsător, periculos și își asumă riscurile”, pe măsură ce războiul din Ucraina se prelungește și încearcă să divizeze aliații occidentali, a declarat comandantul adjunct al forțelor NATO în Europa.
Un comandant NATO avertizează că Putin devine tot mai periculos
Laurentiu Marinov
23 sept. 2026, 11:55, Știri externe
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Comandantul Sir John Stringer a vorbit cu Associated Press la o conferință de securitate din Estonia, pe fondul avertismentelor din partea unor lideri europeni că Moscova intenționează să testeze pactul de apărare colectivă al NATO cu atacuri mai îndrăznețe, care au inclus deja sabotaj și spionaj.

Stringer a avertizat că membrii NATO trebuie să fie conștienți de „mediul febril” și să fie atenți în răspunsul lor, deoarece Putin ar dori să provoace o „reacție exagerată” a alianței.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat săptămâna trecută că Rusia ar putea viza națiunile NATO cu atacuri deliberate cu drone sau rachete, susținând că acestea au fost accidentale. Președintele francez Emmanuel Macron a fost de acord și a cerut guvernului său să pregătească un plan de protejare a infrastructurii critice împotriva potențialelor atacuri cu drone și atacuri cibernetice.

Alți oficiali europeni spun că amenințarea din partea Rusiei este serioasă, dar au făcut apel la calm.

Țările baltice, precaute în privința lui Putin

Un oficial britanic din domeniul apărării, vorbind sub condiția anonimatului pentru a discuta chestiuni sensibile de securitate, a declarat că evaluarea Marii Britanii este că Putin nu dorește o confruntare directă cu NATO. Oficialii din Estonia, Letonia și Lituania, care se învecinează cu Rusia, au fost, de asemenea, mai precauți cu privire la perspectiva unei escaladări grave, după ani de zile în care au cerut națiunilor occidentale să adopte o abordare mai agresivă față de Moscova.

„Ucraina luptă. Rusia este absorbită de Ucraina. Nu observăm nicio consolidare a frontierelor noastre. Și, din acest punct de vedere, cred că majoritatea ar fi de acord că perspectiva unui atac militar direct nu este corectă”, a declarat președintele leton Edgars Rinkevics unui mic grup de reporteri marți seară, în marja Adunării Generale a ONU de la New York.

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a respins orice îngrijorare că Rusia ar putea testa alianța militară transatlantică.

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