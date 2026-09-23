Polonia a interceptat un avion rusesc de recunoaștere în Marea Baltică. „Nu este un incident izolat”

Incidentul are loc pe fondul unei serii de activități ale aviației militare ruse în apropierea flancului estic al NATO.

„Rusia testează în mod regulat flancul estic al NATO. Astăzi, din nou, deasupra Mării Baltice”, a transmis Kosiniak-Kamysz.

Oficialul polonez a precizat că aeronava rusească Il-20 a fost interceptată de avioanele poloneze la aproximativ 40 de kilometri de litoralul țării, scrie TVP World.

Polonia interceptează avionul rusesc în Marea Baltică

Ministrul polonez al Apărării a descris incidentul drept parte a unui fenomen mai amplu și a susținut că nu este vorba despre un caz izolat.

„Acestea nu sunt incidente izolate, ci fac parte dintr-un tipar de presiune susținut”, a afirmat Kosiniak-Kamysz, adăugând că spațiul aerian polonez este monitorizat permanent, iar armata țării rămâne în stare de alertă.

Incidente similare au avut loc în ultimele luni în zona Mării Baltice. Avioane poloneze și ale aliaților au interceptat în mai multe rânduri aeronave militare rusești care operau în apropierea granițelor NATO. Într-un incident anterior, un avion Il-20 rusesc a fost interceptat în apropierea coastei poloneze, fără ca acesta să intre în spațiul aerian al Poloniei.

Polonia și NATO, în alertă după incidentele din Marea Baltică

Noua interceptare are loc la scurt timp după ce pe o plajă de pe litoralul polonez al Mării Baltice a fost găsită o dronă de fabricație rusească. Procurorii militari polonezi au anunțat că aparatul avea o încărcătură explozivă și un detonator, care au fost neutralizate de militari.

Incidentul cu avionul rusesc are loc și în contextul unor măsuri de securitate sporite adoptate de Polonia în urma activităților militare ruse din regiune. În septembrie, autoritățile poloneze au desfășurat operațiuni de aviație militară preventivă ca reacție la atacurile rusești asupra Ucrainei, menținând în stare de alertă sistemele terestre de apărare aeriană și unitățile de recunoaștere radar.

Polonia avertizează asupra presiunii exercitate de Rusia

Premierul polonez Donald Tusk a cerut săptămâna trecută creșterea nivelului de alertă în Europa, după ce a declarat că evaluări ale serviciilor de informații indicau posibilitatea unor atacuri hibride cu drone și rachete din partea Rusiei împotriva unor state care sprijină Ucraina, inclusiv Polonia.

În același timp, autoritățile poloneze au precizat în cazurile anterioare că interceptarea aeronavelor rusești nu a însemnat automat încălcarea spațiului aerian național. În mai multe situații, avioanele rusești au operat în spațiul aerian internațional, iar aeronavele NATO au fost trimise pentru identificare și monitorizare.