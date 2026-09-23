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Roma: Un muncitor în vârstă de 22 de ani a murit într-un accident de muncă la Colosseum

Un muncitor în vârstă de 22 de ani a murit la Colosseum după ce a căzut de la 10 metri în timpul lucrului de noapte. Victima era un alpinist. Tragedia a avut loc în noaptea de marți spre miercuri. Serviciile de urgență și personalul autorităților sanitare locale au fost la fața locului, iar Carabinierii anchetează accidentul.
Roma: Un muncitor în vârstă de 22 de ani a murit într-un accident de muncă la Colosseum
Colosseum, Roma. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
23 sept. 2026, 10:03, Știri externe
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Tânărul muncitor instala noul sistem de iluminat de la  Colosseum când a căzut de la o înălțime de 10 metri, murind pe loc. A fost un accident la locul de muncă în interiorul Amfiteatrului Flavian, potrivit Corriere della Sera.

Victima, Andrea Moretti, avea 22 de ani și era alpinist. Carabinierii investighează cazul. Accidentul s-a produs la ora 00:30. Încercările de resuscitare ale personalului medical au fost zadarnice.

Secțiunea a fost închisă publicului

Ofițerii de carabinieri  au intervenit la fața locului, alături de inspectorii Serviciului de Prevenire și Securitate în Muncă al Autorității Sanitare Locale, unitatea operativă responsabilă de verificarea respectării măsurilor de siguranță la locul de muncă.

În semn de doliu, Parcul Arheologic Colosseum a decis să închidă publicului astăzi secțiunea de nivel doi unde s-a produs accidentul. Cu toate acestea, zona nu a fost sigilată de către sistemul judiciar, care anchetează în prezent circumstanțele incidentului.

Colosseum, cel mai mare amfiteatru din lume

Ministrul Culturii, Alessandro Giuli, și-a exprimat „cele mai sincere și profunde condoleanțe” în urma „morții tragice a unui tânăr la locul său de muncă ” .

Colosseum, cel mai mare amfiteatru din lume, a fost construit în secolul I și a găzduit evenimente precum vânătoare de animale sălbatice și lupte de gladiatori. Putea găzdui aproximativ 50.000 de spectatori. Monumentul primește până la 20.000 de vizitatori pe zi în perioadele de vârf.

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