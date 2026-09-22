Accident de muncă mortal într-o carieră din Gorj. Un bărbat a fost lovit de un utilaj

Potrivit primelor verificări, un bărbat de 53 de ani, din comuna Schela, efectua manevre de încărcare a unui ansamblu de vehicule cu ajutorul unui utilaj într-o carieră din localitatea Pleșa, județul Gorj. În timp ce efectua o manevră de mers înapoi, acesta l-ar fi acroșat pe un coleg în vârstă de 58 de ani, din Bumbești-Jiu.

Echipajele medicale ajunse la fața locului au efectuat manevre de resuscitare, însă victima nu a mai putut fi salvată, fiind declarat decesul acesteia.

Atât conducătorul utilajului, cât și bărbatul decedat erau angajați ai societății comerciale în incinta căreia s-a produs accidentul.

La carieră s-a deplasat și o echipă operativă din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Gorj pentru cercetări.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.