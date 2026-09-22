Prima pagină » Social » Accident de muncă mortal într-o carieră din Gorj. Un bărbat a fost lovit de un utilaj

Accident de muncă mortal într-o carieră din Gorj. Un bărbat a fost lovit de un utilaj

Un bărbat de 58 de ani a murit marți, după ce a fost acroșat de un utilaj într-o carieră din localitatea Pleșa, județul Gorj. Polițiștii au deschis un dosar penal și verifică împrejurările în care s-a produs accidentul.
Accident de muncă mortal într-o carieră din Gorj. Un bărbat a fost lovit de un utilaj
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
22 sept. 2026, 15:31, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit primelor verificări, un bărbat de 53 de ani, din comuna Schela, efectua manevre de încărcare a unui ansamblu de vehicule cu ajutorul unui utilaj într-o carieră din localitatea Pleșa, județul Gorj. În timp ce efectua o manevră de mers înapoi, acesta l-ar fi acroșat pe un coleg în vârstă de 58 de ani, din Bumbești-Jiu.

Echipajele medicale ajunse la fața locului au efectuat manevre de resuscitare, însă victima nu a mai putut fi salvată, fiind declarat decesul acesteia.

Atât conducătorul utilajului, cât și bărbatul decedat erau angajați ai societății comerciale în incinta căreia s-a produs accidentul.

La carieră s-a deplasat și o echipă operativă din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Gorj pentru cercetări.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Recomandarea video

George Simion, promovat de propaganda rusă după ce a acuzat o presupusă dictatură în România ca urmare a reținerii lui Călin Georgescu
G4Media
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
GSP.ro
Cine este Sarah Rizea, tânăra de 18 ani, cu origini românești, care a fost încoronată Miss Italia 2026
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, sesiune foto spectaculoasă într-o fustă transparentă: „Ai defecte?”
Prosport
Doru Giugula, fost ofițer USLA, consilier general al PSD la PMB timp de 16 ani și candidat la parlamentare, declarat „lucrător” al Securității comuniste
Libertatea
Două zodii care ar putea avea parte de o perioadă financiară spectaculoasă până în 2030. Astrologii anunță schimbări importante
CSID
Lidl are un dispozitiv 5 în 1 pentru șoferi la doar 29 lei. Poate fi de folos în multe situații
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia