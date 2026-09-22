Un tânăr de 19 ani a murit într-un accident în județul Mureș

Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Mureș au fost solicitați, în jurul orei 1:00, pentru a interveni la un accident rutier produs pe DJ 153B, pe raza localității Glodeni.

La locul evenimentului, ISU Mureș a mobilizat o autospecială de intervenție cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă.

În accident a fost implicat un singur autoturism, care a părăsit partea carosabilă. În urma impactului, un tânăr în vârstă de aproximativ 19 ani a rămas încarcerat în autoturism.

Pompierii militari au intervenit pentru extragerea victimei din autoturism. Tânărul prezenta leziuni incompatibile cu viața și a fost declarat decedat de către medicul prezent la fața locului.