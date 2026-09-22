Două milioane de persoane ar putea fi evacuate din cauza unui taifun

Dujuan este un taifun puternic care se apropie de Japonia. Ca urmare, autoritățile au solicitat evacuarea a aproape două milioane de persoane, potrivit BBC.

Dispozițiile de evacuare vizează locuitorii din șase prefecturi. Evacuarea nu este încă obligatorie deoarece furtuna ar putea ocoli unele regiuni.

Totuși, agenția meteorologică japoneză avertizează cu privire la pericolul uriaș din anumite zone. În plus, taifunul s-a dovedit a fi mai puternic decât au anticipat experții.

Pagubele făcute de taifun

Taifunul Dujuan, al 25-lea din regiune în acest an, nu ar trebui să acopere o mare parte din uscat. Furtuna a avansat rapid de-a lungul coastei de est a Japoniei, determinând reacția autorităților.

Din cauza furtunii, peste 50.000 de gospodării au rămas fără energie electrică, iar aproape 400 de zboruri au fost anulate luni.

Taifunul a făcut victime

Serviciile de pompieri au anunțat că o femeie în vârstă de peste 60 de ani a fost victima unei alunecări de teren în prefectura Kanagawa.

Totodată, un bărbat din Chiba a fost scos de sub resturile unei case după o operațiune de salvare de trei ore. El a fost transportat la spital.

Taifunul dă peste cap mai multe evenimente publice

Taifunul se apropie de Japonia chiar în timpul unei serii de sărbători publice. În plus, prefectura Aichi se pregătește să găzduiască Jocurile Asiatice. Vremea rea a dat peste cap planurile turiștilor și a provocat îngrijorare în rândul organizatorilor de evenimente.

Unii experții spun că deși sunt așteptate în continuare precipitații abundente, ce a fost mai rău a trecut. Dac informația va fi confirmată, autoritățile vor reduce nivelul de alertă.