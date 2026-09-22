Prima pagină » Social » Două milioane de persoane ar putea fi evacuate din cauza unui taifun

Două milioane de persoane ar putea fi evacuate din cauza unui taifun

Aproximativ două milioane de persoane ar putea fi evacuate din cauza unui taifun. Decizia de evacuare aparține autorităților japoneze. Furtuna violentă s-a format pe ocean și se apropie de uscat.
Două milioane de persoane ar putea fi evacuate din cauza unui taifun
Foto: Hepta
Petru Mazilu
22 sept. 2026, 08:05, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dujuan este un taifun puternic care se apropie de Japonia. Ca urmare, autoritățile au solicitat evacuarea a aproape două milioane de persoane, potrivit BBC.

Dispozițiile de evacuare vizează locuitorii din șase prefecturi. Evacuarea nu este încă obligatorie deoarece furtuna ar putea ocoli unele regiuni.

Totuși, agenția meteorologică japoneză avertizează cu privire la pericolul uriaș din anumite zone. În plus, taifunul s-a dovedit a fi mai puternic decât au anticipat experții.

Pagubele făcute de taifun

Taifunul Dujuan, al 25-lea din regiune în acest an, nu ar trebui să acopere o mare parte din uscat. Furtuna a avansat rapid de-a lungul coastei de est a Japoniei, determinând reacția autorităților.

Din cauza furtunii, peste 50.000 de gospodării au rămas fără energie electrică, iar aproape 400 de zboruri au fost anulate luni.

Taifunul a făcut victime

Serviciile de pompieri au anunțat că o femeie în vârstă de peste 60 de ani a fost victima unei alunecări de teren în prefectura Kanagawa.

Totodată, un bărbat din Chiba a fost scos de sub resturile unei case după o operațiune de salvare de trei ore. El a fost transportat la spital.

Taifunul dă peste cap mai multe evenimente publice

Taifunul se apropie de Japonia chiar în timpul unei serii de sărbători publice. În plus, prefectura Aichi se pregătește să găzduiască Jocurile Asiatice. Vremea rea a dat peste cap planurile turiștilor și a provocat îngrijorare în rândul organizatorilor de evenimente.

Unii experții spun că deși sunt așteptate în continuare precipitații abundente, ce a fost mai rău a trecut. Dac informația va fi confirmată, autoritățile vor reduce nivelul de alertă.

Recomandarea video

EXCLUSIV: Cine este Ionel Rusen, omul de încredere al lui Călin Georgescu
G4Media
După 10 runde din Superligă, Victor Pițurcă anticipează cum va decurge lupta la titlu: „Dinamo joacă cel mai frumos fotbal, dar altă echipă are un atu important!”
GSP.ro
Scandal în platoul Gândul după reținerea lui Călin Georgescu. Claudiu Manta (PSD) și Sorin Șipoș (USR), contre pe justiție și comparații cu cazurile Fritz și Clotilde
Gandul
Gestul controversat făcut de o femeie de serviciu de la Insula Iubirii. Ce făcea această thailandeză, în timp ce Bianca și Nattasha mâncau
Cancan
Bianca Drăguşanu, apariție wow în costum de baie. Fosta iubită a lui Adrian Cristea, imagini din vacanță, printre iahturi
Prosport
Ionel Rusen, partener de afaceri cu familia unui fost inculpat în dosarul pesedistului Toni Greblă, acuzat pentru cumpărare de influență. De ce au fost achitați de instanță
Libertatea
Ce a pățit Gabriela Cristea în timpul tratamentului cu injecții de slăbit. A ignorat semnalele organismului: „Am plătit cu propriul corp”
CSID
Două accesorii auto din oferta Lidl care nu pot lipsi din mașină. Prețuri de la sub 30 de lei
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia