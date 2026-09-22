Peste 40.000 de oameni au ajuns la Insula Lacul Morii în primul weekend de la redeschidere

În cele trei zile de festival, oamenii au avut parte de concerte la apus, activități pentru copii, sporturi nautice, plimbări și zone de relaxare.

Potrivit datelor transmise de Primăria Sectorului 6, 7.430 de persoane au vizitat insula pe 18 septembrie, 15.828 pe 19 septembrie, iar pe 20 septembrie au fost înregistrați 17.575 de vizitatori. În total, numărul acestora a ajuns la 40.833.

Insula Lacul Morii, modernizată cu 33 de milioane de lei

Modernizarea Insulei Lacul Morii a vizat o suprafață de 3,4 hectare, dintre care aproximativ 2,3 hectare sunt spații verzi. Investiția se ridică la 33 de milioane de lei, fără TVA, și a fost finanțată în mare parte din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Regional București-Ilfov 2021–2027.

Proiectul a fost realizat în urma unui concurs internațional de soluții, în colaborare cu Ordinul Arhitecților din România, și este implementat în parteneriat de Sectorul 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6.

Noua amenajare include alei refăcute, trasee către malul apei, zone de șezut cu vedere spre lac, pontoane modernizate și spații pentru sport și agrement.

De asemenea, au fost construite două pavilioane cu grupuri sanitare și cabine de schimb, au fost amenajate două locuri de joacă și au fost instalate mobilier urban, iluminat LED, panouri informative și telescoape pentru observarea păsărilor.

312 arbori plantați pe Insula Lacul Morii

Componenta de biodiversitate a proiectului include plantarea a 312 arbori noi, precum și a unor specii de arbuști și plante autohtone.

Pe lac au fost amplasate și trei insule vegetale plutitoare, destinate creării unor habitate pentru păsări și alte viețuitoare. Potrivit Primăriei Sectorului 6, acestea contribuie la creșterea biodiversității, atenuarea valurilor și filtrarea naturală a apei.

În cadrul proiectului a fost instalată și o fântână arteziană cu un jet de până la 50 de metri, proiectată pentru oxigenarea apei.

Urmează Parcul Lacul Morii

Redeschiderea insulei reprezintă prima etapă a unui proiect mai amplu de transformare a zonei Lacul Morii.

Faza a doua prevede extinderea amenajării pe aproximativ 4 kilometri, de la Șoseaua Virtuții până în Chiajna, pe o suprafață de circa 13 hectare.

La final, Parcul Lacul Morii ar urma să aibă aproximativ 16,6 hectare și să funcționeze ca un parc urban liniar conectat la lac și la zonele din jur.