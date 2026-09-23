Președintele Finlandei, avertisment pentru Rusia: Nu veți câștiga acest război. Putin trebuie adus la masa negocierilor

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a spus că Ucraina este într-o poziție militară, politică și financiară semnificativ mai bună decât în urmă cu un an, precizând că Rusia nu câștigă războiul pe care chiar ea l-a început, conform Kyiv Post.

Într-un interviu pentru Bloomberg Talks, Stubb a declarat că negocierile de pace au fost reluate în ultima perioadă. Trimișii prezidențiali americani Jared Kushner și Steve Witkoff au mers la Moscova, înainte de a ajunge la Kiev.

Potrivit președintelui finlandez, reluarea acestor demersuri diplomatice ar putea duce la o încetare parțială a focului înainte de iarnă.

„Cred că, în general, ne aflăm într-o situație mult mai bună decât acum un an”, a spus Stubb într-un interviu publicat astăzi. El a mai spus că Ucraina are în prezent „inițiativa” pe câmpul de luptă.

Președintele finlandez a mai susținut că Rusia nu reușește să obțină câștiguri teritoriale importante: „Anul acesta, rușii au ocupat 900 de kilometri (560 de mile) de teritoriu ucrainean. Însă Ucraina a recucerit 800 km (500 de mile)”.

El a menționat, de asemenea, ceea ce a descris drept un „raport al victimelor” actual, de un soldat ucrainean la cinci soldați ruși, precizând totodată că această comparație era „morbidă”.

„Așadar, cred că mesajul pe care trebuie să-l transmitem rușilor este următorul: ascultați, nu veți câștiga acest război. Așa că haideți să încercăm să-l încheiem”, a spus Stubb.

„Volodimir Zelenski vrea pace. Trump vrea pace, iar acum trebuie să-l aducem pe Putin la masa negocierilor.”, mai precizat președintele finlandez.

Referitor la atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, acesta a spus că orice acord privind oprirea ofensivei asupra infrastructurii energetice trebuie să fie reciproc.

„Dacă Ucraina nu atacă rafinăriile de petrol, atunci nici Rusia nu ar trebui să atace instalațiile energetice și de electricitate din Ucraina, mai ales că se apropie iarna”, a spus Stubb.