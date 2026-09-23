I-au stricat vacanța în Toscana. Un turist străin a fost denunțat autorităților italiene pentru crime de război

Turistul israelian se afla în vacanță în Toscana atunci când a fost informat că pe numele lui a fost formulată o plângere pentru presupuse crime de război.

Plângerea adresată autorităților italiene a fost făcută de o fundație cu sediul în Belgia.

Organizația îl acuză pe israelian că în timp ce activa ca militar în Gaza a fost implicat în trei incidente grave. Acestea ar fi fost comise în 2024 și 2025.

Fundația cere deschiderea unei anchete. În alte două cazuri asemănătoare, nu s-a întâmplat nimic din punct de vedere juridic. Continuarea pe Mediafax Italia.