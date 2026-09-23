Reclamă online prin care africanii sunt invitați să joace în filme de război. De fapt, sunt trimiși de ruși pe front în Ucraina

Rusia atrage tineri în războiul din Ucraina, prezentându-le oportunitatea de a juca într-un film. Potrivit Politico, pe Facebook, a fost distribuită o reclamă pentru un „Casting Global” destinat bărbaților din Africa. O imagine generată de inteligența artificială prezintă bărbați de culoare îmbrăcați în uniformă militară.

Campania de recrutare vizează tineri bărbați care au dificultăți în a găsi un loc de muncă. Lor li se promit venituri mari și locuri de muncă în profesii pașnice, dar, după sosirea în Rusia, sunt instruiți sumar și trimiși pe front.

Organizația africană Code for Africa a descoperit 89 de site-uri web, șapte conturi pe Facebook și alte rețele sociale, precum și 39 de conturi și canale în aplicații de mesagerie, legate de campania de recrutare rusească.

Campanie masivă de recrutare a străinilor

Rusia desfășoară o campanie masivă de recrutare a cetățenilor străini pentru a participa la războiul din Ucraina. Informații neconfirmate oficial vorbesc despre zeci de mii de recruți din peste 100 de țări din întreaga lume. Străinii sunt atrași în armata rusă prin promisiuni financiare tentante și prin acordarea cetățeniei ruse.

Mai multe organizații internaționale au avertizat că, frecvent, recrutările nu sunt transparente și se realizează prin abuzuri grave. Guvernele unor țări precum India, Nepal, Ghana, Peru și Cuba au cerut oficial Moscovei oprirea recrutării cetățenilor lor. Unele au făcut plângeri la ONU.

Țările menționate au mai făcut anchete interne și au destructurat rețele locale de traficanți de persoane care colaborau cu armata rusă.

De ce rușii recrutează străini

Rușii recrutează numeroși străini pentru a compensa pierderile masive de pe front. Statistici neoficiale arată un număr uriaș de victime din rândul armatei ruse. Se vorbește despre 1,5 milioane de victime, decedați, răniți sau dispăruți, de la începutul războiului.

Pentru a continua războiul din Ucraina, rușii apelează la străini ceea ce înseamnă costuri politice și sociale mai mici. Atunci când un cetățean rus moare pe front, statul trebuie să plătească compensații mari familiei, iar moartea sa afectează direct comunitatea locală și electoratul.

În schimb, moartea unui mercenar străin nu apare în statisticile oficiale rusești și nu generează nemulțumire în Rusia.