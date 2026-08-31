Peste 242.000 de militari ruși uciși în Ucraina au fost identificați | O investigație independentă arată amploarea pierderilor

Investigația Mediazona și BBC Russian oferă una dintre cele mai detaliate evidențe independente ale militarilor ruși morți în Ucraina, arată Kyiv Independent.

De la ultima actualizare, realizată la jumătatea lunii august, lista a crescut cu 3.393 de nume.

Jurnaliștii au identificat victimele pe baza unor informații publice, printre care necrologuri, mesaje publicate de rude, relatări ale presei regionale și anunțuri ale autorităților locale.

Bilanțul real ar putea fi mult mai mare

Cele 242.747 de cazuri reprezintă doar decesele pe care Mediazona și BBC Russian au reușit să le confirme.

Autorii investigației subliniază că numărul real al militarilor ruși uciși în Ucraina este probabil semnificativ mai mare, deoarece nu toate decesele ajung în surse publice și nu toate pot fi verificate independent.

În aproximativ 225.000 de cazuri, data morții este cunoscută. Acest lucru înseamnă aproape 93% din totalul deceselor confirmate.

Lista include peste 88.600 de voluntari, aproximativ 26.600 de foști deținuți recrutați și peste 20.000 de militari mobilizați.

Printre victime se numără și 7.596 de ofițeri.

Cifrele privind pierderile diferă semnificativ

Estimările privind pierderile Rusiei variază mult în funcție de sursă și de metodologia folosită.

Pe 31 iulie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că Rusia a suferit aproximativ 1,6 milioane de pierderi militare de la începutul invaziei pe scară largă. Estimarea sa includea aproximativ 700.000 de militari ruși uciși.

În același timp, Zelenski a spus că aproximativ 50.000 de militari ucraineni au fost uciși și circa 400.000 au fost răniți.

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei estima, la 30 august, că Rusia a pierdut aproximativ 1.486.600 de militari de la începutul invaziei. Această cifră nu separă morții de răniți și alte categorii de pierderi.

Prin urmare, cifra de 242.747 reprezintă decese confirmate nominal, nu totalul pierderilor militare rusești.

Rusia întâmpină probleme și la recrutare

Pierderile ridicate pun presiune asupra eforturilor Rusiei de recrutare.

Evaluări ale serviciilor occidentale de informații indică faptul că armata rusă nu a reușit în 2026 să atingă constant obiectivul de recrutare de aproximativ 30.000 de militari pe lună.

Potrivit acestor evaluări, numărul militarilor pierduți lunar depășește capacitatea de recrutare, ceea ce ar putea determina Kremlinul să ia în calcul noi mobilizări.

Biroul președintelui Ucrainei a afirmat pe 27 august că Rusia ar pregăti recrutarea a 600.000 de oameni în 2026-2027.

Ucraina spune că războiul nu se va încheia rapid

În paralel, Ucraina continuă să se confrunte cu propriile probleme de efective.

Kyrylo Budanov, șeful Biroului președintelui Ucrainei, a declarat pe 28 august că țara nu își permite să mobilizeze mai puțin de 30.000 de oameni pe lună.

El a avertizat că încheierea războiului pe termen scurt este „nerealistă”.

Kremlinul a inclus Mediazona pe lista „agenților străini”

Investigația privind pierderile armatei ruse apare într-un context dificil pentru Mediazona.

Autoritățile ruse au inclus publicația pe lista „agenților străini” pentru a doua oară, potrivit informațiilor publicate de Mediazona pe 21 august.

În ciuda presiunilor autorităților, jurnaliștii continuă să actualizeze baza de date cu militarii ruși ale căror decese pot fi confirmate.

Cifra de 242.747 nu reprezintă, așadar, bilanțul total al militarilor ruși morți în războiul din Ucraina, ci numărul de decese identificate nominal și verificate de această investigație independentă. Chiar și în această formă, datele oferă o imagine asupra dimensiunii pierderilor suferite de armata rusă în peste patru ani de război.