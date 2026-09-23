Mersul prin casă desculț are un mare avantaj. De ce nu este recomandat însă tuturor

Obiceiul nu este însă potrivit pentru toată lumea. Suprafața pe care mergem, timpul petrecut în picioare și anumite probleme de sănătate pot schimba complet situația, scrie Blic.

De ce poate fi benefic mersul desculț

Principalul avantaj prezentat de medicii citați de Blic este întărirea mușchilor picioarelor. Aceștia contribuie la stabilitate și mobilitate, iar folosirea lor în mod natural poate ajuta la menținerea funcției piciorului. Fără pantofi, pielea intră direct în contact cu podeaua, iar piciorul nu mai este susținut și amortizat în același mod. Potrivit medicului podiatru Robert Connello, mersul desculț este una dintre cele mai simple modalități de a stimula musculatura picioarelor.

Contactul direct cu diferite suprafețe poate avea și un efect relaxant. În plus, lipsa șosetelor permite pielii să fie mai bine ventilată, ceea ce poate reduce riscul unor infecții fungice. Beneficiile nu înseamnă însă că mersul desculț este automat mai sănătos în orice situație.

Barefoot Benefits: Stronger Feet and Healthier Legs Feet contain more than 20 muscles and bones, with over 100 supporting muscles and tendons in the lower legs. Constant shoe use weakens these structures over time, contributing to plantar fasciitis and foot arthritis. Clinical… pic.twitter.com/1RdWkaGZHE — McCullough Foundation (@McCulloughFund) January 1, 2026

Când mersul desculț poate deveni o problemă

Podeaua din casă poate conține praf, alergeni sau urme de produse de curățare. Pentru persoanele cu piele sensibilă sau eczeme, contactul direct poate provoca iritații. Există și riscuri mai simple, dar importante. Fără încălțăminte, piciorul este mai expus la lovituri, tăieturi sau alunecări.

O altă problemă apare atunci când petreci mult timp în picioare pe suprafețe dure. Lipsa amortizării poate favoriza oboseala și durerile de picioare. Sursa îl citează aici pe dermatologul Hana Kopelman, care recomandă atenție la statul prelungit în picioare. Bucătăria este un exemplu relevant. Dacă gătești sau faci curățenie timp de mai multe ore, o încălțăminte comodă poate oferi mai multă protecție decât mersul desculț. Pentru aceste situații, recomandarea prezentată în articol este alegerea unor încălțări confortabile, care distribuie uniform greutatea corpului.

Șosetele ar putea fi o soluție intermediară. Ele protejează pielea de murdărie și de leziuni minore, dar limitează parțial contactul direct al piciorului cu suprafața. O atenție specială este necesară în cazul persoanelor cu diabet, neuropatie sau probleme de circulație. În aceste situații, chiar și o leziune minoră poate trece neobservată și poate duce la complicații.