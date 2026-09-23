Prima pagină » Life-Inedit » Mersul prin casă desculț are un mare avantaj. De ce nu este recomandat însă tuturor

Mersul prin casă desculț are un mare avantaj. De ce nu este recomandat însă tuturor

Renunțarea la încălțăminte imediat ce ajungi acasă poate avea beneficii pentru picioare. Mersul desculț stimulează musculatura și permite piciorului să se miște mai natural.
Mersul prin casă desculț are un mare avantaj. De ce nu este recomandat însă tuturor
Sursa foto: Pexels
Victor Dan Stephanovici
23 sept. 2026, 08:08, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Obiceiul nu este însă potrivit pentru toată lumea. Suprafața pe care mergem, timpul petrecut în picioare și anumite probleme de sănătate pot schimba complet situația, scrie Blic.

De ce poate fi benefic mersul desculț

Principalul avantaj prezentat de medicii citați de Blic este întărirea mușchilor picioarelor. Aceștia contribuie la stabilitate și mobilitate, iar folosirea lor în mod natural poate ajuta la menținerea funcției piciorului. Fără pantofi, pielea intră direct în contact cu podeaua, iar piciorul nu mai este susținut și amortizat în același mod. Potrivit medicului podiatru Robert Connello, mersul desculț este una dintre cele mai simple modalități de a stimula musculatura picioarelor.

Contactul direct cu diferite suprafețe poate avea și un efect relaxant. În plus, lipsa șosetelor permite pielii să fie mai bine ventilată, ceea ce poate reduce riscul unor infecții fungice. Beneficiile nu înseamnă însă că mersul desculț este automat mai sănătos în orice situație.

Când mersul desculț poate deveni o problemă

Podeaua din casă poate conține praf, alergeni sau urme de produse de curățare. Pentru persoanele cu piele sensibilă sau eczeme, contactul direct poate provoca iritații. Există și riscuri mai simple, dar importante. Fără încălțăminte, piciorul este mai expus la lovituri, tăieturi sau alunecări.

O altă problemă apare atunci când petreci mult timp în picioare pe suprafețe dure. Lipsa amortizării poate favoriza oboseala și durerile de picioare. Sursa îl citează aici pe dermatologul Hana Kopelman, care recomandă atenție la statul prelungit în picioare. Bucătăria este un exemplu relevant. Dacă gătești sau faci curățenie timp de mai multe ore, o încălțăminte comodă poate oferi mai multă protecție decât mersul desculț. Pentru aceste situații, recomandarea prezentată în articol este alegerea unor încălțări confortabile, care distribuie uniform greutatea corpului.

Șosetele ar putea fi o soluție intermediară. Ele protejează pielea de murdărie și de leziuni minore, dar limitează parțial contactul direct al piciorului cu suprafața. O atenție specială este necesară în cazul persoanelor cu diabet, neuropatie sau probleme de circulație. În aceste situații, chiar și o leziune minoră poate trece neobservată și poate duce la complicații.

Recomandarea video

George Simion, promovat de propaganda rusă după ce a acuzat o presupusă dictatură în România ca urmare a reținerii lui Călin Georgescu
G4Media
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
GSP.ro
România, din nou ironizată în presa maghiară: Wizz Air alege Polonia pentru noua academie de piloți, deși țara noastră este cea mai mare piață a companiei
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
Cancan
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
Prosport
Culise. Guvernul Mureșan, pe contrasens: în loc să strângă voturi, pierde. Coaliția, zdruncinată de poziționarea UDMR
Libertatea
Ajutorul pentru încălzire 2026-2027! Cine poate primi bani de la stat pentru gaze, curent și lemne
CSID
Lidl are un dispozitiv 5 în 1 pentru șoferi la doar 29 lei. Poate fi de folos în multe situații
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia