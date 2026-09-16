Prima pagină » Știri externe » Fostul președinte al Kosovo, Hashim Thaçi, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru crime de război

Fostul președinte al Kosovo, Hashim Thaçi, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru crime de război

Fostul președinte al Kosovo Hashim Thaçi a fost condamnat miercuri la 25 de ani de închisoare pentru crime de război comise în timpul conflictului din Kosovo din anii '90. Sentința a fost pronunțată la Haga, după un proces început în 2023.
Fostul președinte al Kosovo, Hashim Thaçi, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru crime de război
Sursa foto: Facebook/Hashim Thaci
Oana Antipa
16 sept. 2026, 14:57, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Thaçi, în vârstă de 58 de ani, a fost găsit vinovat de fapte care includ omor, tortură și detenție ilegală, în perioada în care se afla la conducerea Armatei de Eliberare a Kosovo (KLA/UÇK). Fostul lider kosovar a negat acuzațiile formulate împotriva sa, relatează publicația The New York Times.

Victimele erau considerate adversari ai KLA

Procesul i-a vizat pe Thaçi și alți trei foști lideri importanți ai Armatei de Eliberare a Kosovo: Kadri Veseli, Rexhep Selimi și Jakup Krasniqi.

Potrivit instanței, cei patru au avut o contribuție semnificativă la persecutarea persoanelor considerate adversari ai KLA. Printre victime s-au numărat etnici albanezi din Kosovo suspectați că ar fi colaborat cu autoritățile sârbe sau că ar fi fost trădători, dar și membri ai minorităților etnice.

Acțiunile împotriva acestora au inclus omoruri, arestări și detenții arbitrare, tortură, rele tratamente, intimidare și alte forme de abuz.

Instanța a constatat că, în cele mai multe dintre cazurile analizate, nu existau dovezi că victimele ar fi desfășurat activități infracționale, ar fi participat activ la ostilități sau ar fi reprezentat o amenințare legitimă la adresa securității KLA.

De la lider al luptei pentru independență la inculpat la Haga

Thaçi rămâne una dintre cele mai importante și controversate figuri din istoria recentă a Kosovo. După rolul său în Armata de Eliberare a Kosovo, el a ocupat cele mai înalte funcții politice ale țării, fiind atât premier, cât și președinte.

Punerea sa sub acuzare a fost anunțată în 2020, când Thaçi era încă președinte. În luna noiembrie a aceluiași an, acesta a demisionat din funcție și s-a predat tribunalului de la Haga.

Procesul pentru crime de război și crime împotriva umanității a început în aprilie 2023. Potrivit datelor instanței, în procedură au participat peste 150 de victime, iar peste 130 de martori au fost audiați sau au furnizat probe.

Cazul a provocat puternice controverse în Kosovo, unde Thaçi și alți foști membri ai KLA sunt considerați de numeroși susținători eroi ai luptei pentru independență, în timp ce tribunalul a analizat responsabilitatea lor penală pentru crime comise în timpul conflictului.

Recomandarea video

GALERIE FOTO | „Neciobanii” de la protestul ciobanilor / Printre protestatari au venit susținători ai lui Călin Georgescu, ai AUR, antivacciniști, activiști RoExit și membri ai galeriilor de fotbal
G4Media
Șeful Dacia, avertisment brutal: „Renault poate produce mașini și în altă parte!” » De ce România PIERDE din competitivitate
GSP.ro
Cristian Tudor Popescu, tranșant despre protestul oierilor: Nu a fost atât de apolitic pe cât a vrut să pară/De ce aveai nevoie de bâte?
Gandul
Apelul misterios care poate RĂSTURNA ANCHETA morții generalului Dorin Ioniță! De ce și-a schimbat traseul și ce i s-a găsit în buzunar
Cancan
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Prosport
Dan Dungaciu refuză să vină la proces și să fie audiat pentru abuz în serviciu. Avocatul „numărului 2” din AUR: „N-a avut intenția de a încălca legea”
Libertatea
Fiul Mădălinei Apostol, declarații cutremurătoare despre decesul mamei sale: „Ea nu a vrut să facă ce a făcut”
CSID
Un mare producător auto investește 36,45 milioane de lei în România. Ce pregătește la fabrica din Craiova
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia