Polonia: Drona rusească găsită pe o plajă conținea un focos cu detonator, arată concluziile anchetei

Procurorul militar a precizat că drona „onținea un focos cu detonator”, fără a oferi detalii suplimentare. Dispozitivul trebuie încă examinat de armată pentru a-i determina originea și ținta, potrivit Le Figaro. Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a anunțat luni că forțele armate au localizat drona în apropierea satului Rusinowo, în nord-vestul Poloniei, și au recuperat-o din mare.

El a adăugat că drona a fost cel mai probabil pierdută de Rusia în timpul unor manevre de testare deasupra Mării Baltice. Departamentul pentru afaceri militare al parchetului districtual Szczecin a deschis o anchetă cu privire la incident, pe baza acuzației de „provocare a unui incident care pune în pericol viața sau sănătatea a numeroase persoane și bunuri de valoare”.

Polonia, stat membru NATO și UE care are graniță cu Ucraina și enclava rusă Kaliningrad, s-a confruntat cu incursiuni repetate ale dronelor pe teritoriul său de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei în 2022.