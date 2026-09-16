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Polonia: Drona rusească găsită pe o plajă conținea un focos cu detonator, arată concluziile anchetei

Aeronava găsită luni pe o plajă din Polonia este o dronă Gerbera-2 înarmată cu Rusia, au anunțat miercuri procurorii polonezi. Drona „a fost securizată și s-a stabilit că era înarmată”, a declarat reporterilor procurorul militar Bartosz Okoniewski.
Polonia: Drona rusească găsită pe o plajă conținea un focos cu detonator, arată concluziile anchetei
Imagine cu caracter ilustrativ
Laurențiu Marinov
16 sept. 2026, 15:27, Știri externe
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Procurorul militar a precizat că drona „onținea un focos cu detonator”, fără a oferi detalii suplimentare. Dispozitivul trebuie încă examinat de armată pentru a-i determina originea și ținta, potrivit Le Figaro. Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a anunțat luni că forțele armate au localizat drona în apropierea satului Rusinowo, în nord-vestul Poloniei, și au recuperat-o din mare.

El a adăugat că drona a fost cel mai probabil pierdută de Rusia în timpul unor manevre de testare deasupra Mării Baltice. Departamentul pentru afaceri militare al parchetului districtual Szczecin a deschis o anchetă cu privire la incident, pe baza acuzației de „provocare a unui incident care pune în pericol viața sau sănătatea a numeroase persoane și bunuri de valoare”.

Polonia, stat membru NATO și UE care are graniță cu Ucraina și enclava rusă Kaliningrad, s-a confruntat cu incursiuni repetate ale dronelor pe teritoriul său de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei în 2022.

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