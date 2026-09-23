15 bărbați din Sri Lanka, condamnați la închisoare pe viață pentru implicarea într-un atentat cu bombă

Atacurile din 21 aprilie, inspirate de gruparea Stat Islamic, s-au numărat printre cele mai sângeroase atacuri din istoria Sri Lankăi. Acestea au vizat trei biserici și trei hoteluri din întreaga țară insulară în timpul slujbelor și sărbătorilor de Paște, potrivit AP.

Printre morți s-au numărat 42 de străini, iar atacurile au rănit și 574 de persoane și au devastat comunități din întreaga țară.

Verdictul a fost pronunțat în mijlocul unor măsuri stricte de securitate, cu sute de ofițeri de poliție desfășurați în jurul tribunalului. Completul de trei judecători al Înaltei Curți a ordonat, de asemenea, confiscarea bunurilor inculpaților în temeiul legii antiteroriste stricte a țării.

Niciunul dintre cei despre care se crede că au participat direct la atacuri nu mai este în viață, dar autoritățile au depus 23.270 de acuzații în 2021 împotriva a 25 de suspecți acuzați de planificare sau inspirare la atacuri. Acuzațiile au inclus crimă, conspirație la comiterea de acte de terorism și infracțiuni legate de arme de foc și explozibili, în temeiul Legii privind prevenirea terorismului. Toți cei 25 erau membri ai minorității musulmane din Sri Lanka.

Unul dintre bărbații acuzați a murit înainte de încheierea procesului.

Atac bine plănuit, cu intenția de a ucide credincioși și turiști creștini

Procurorii au declarat că inculpații au făcut parte dintr-un atac bine plănuit, efectuat cu intenția de a ucide credincioși și turiști creștini. Aceștia au spus că instanța a văzut o înregistrare video înregistrată cu o zi înainte de atentatele cu bombă, în care atacatorii cu fețele acoperite jurau credință liderului de atunci al Statului Islamic, Abu Bakhr al-Baghdadi, și jurau să lupte pentru a transforma Sri Lanka într-o națiune islamică.

Aceștia au spus că unul dintre inculpați a călătorit în Siria și a luptat pentru gruparea ISIS.