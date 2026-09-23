Prima pagină » Știri externe » 15 bărbați din Sri Lanka, condamnați la închisoare pe viață pentru implicarea într-un atentat cu bombă

15 bărbați din Sri Lanka, condamnați la închisoare pe viață pentru implicarea într-un atentat cu bombă

Un tribunal din Sri Lanka a condamnat 15 bărbați pentru că au contribuit la organizarea atentatelor cu bombă de Paște din 2019 asupra unor biserici și hoteluri, soldate cu 267 de morți, condamnându-i pe fiecare la cel puțin 200 de ani de închisoare, după un proces care a durat mai mult de cinci ani. Alți nouă bărbați au fost eliberați după ce au fost achitați de acuzații similare în același proces.
15 bărbați din Sri Lanka, condamnați la închisoare pe viață pentru implicarea într-un atentat cu bombă
Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Pexels
Laurentiu Marinov
23 sept. 2026, 09:10, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Atacurile din 21 aprilie, inspirate de gruparea Stat Islamic, s-au numărat printre cele mai sângeroase atacuri din istoria Sri Lankăi. Acestea au vizat trei biserici și trei hoteluri din întreaga țară insulară în timpul slujbelor și sărbătorilor de Paște, potrivit AP.

Printre morți s-au numărat 42 de străini, iar atacurile au rănit și 574 de persoane și au devastat comunități din întreaga țară.

Verdictul a fost pronunțat în mijlocul unor măsuri stricte de securitate, cu sute de ofițeri de poliție desfășurați în jurul tribunalului. Completul de trei judecători al Înaltei Curți a ordonat, de asemenea, confiscarea bunurilor inculpaților în temeiul legii antiteroriste stricte a țării.

Niciunul dintre cei despre care se crede că au participat direct la atacuri nu mai este în viață, dar autoritățile au depus 23.270 de acuzații în 2021 împotriva a 25 de suspecți acuzați de planificare sau inspirare la atacuri. Acuzațiile au inclus crimă, conspirație la comiterea de acte de terorism și infracțiuni legate de arme de foc și explozibili, în temeiul Legii privind prevenirea terorismului. Toți cei 25 erau membri ai minorității musulmane din Sri Lanka.

Unul dintre bărbații acuzați a murit înainte de încheierea procesului.

Atac bine plănuit, cu intenția de a ucide credincioși și turiști creștini

Procurorii au declarat că inculpații au făcut parte dintr-un atac bine plănuit, efectuat cu intenția de a ucide credincioși și turiști creștini. Aceștia au spus că instanța a văzut o înregistrare video înregistrată cu o zi înainte de atentatele cu bombă, în care atacatorii cu fețele acoperite jurau credință liderului de atunci al Statului Islamic, Abu Bakhr al-Baghdadi, și jurau să lupte pentru a transforma Sri Lanka într-o națiune islamică.

Aceștia au spus că unul dintre inculpați a călătorit în Siria și a luptat pentru gruparea ISIS.

Recomandarea video

George Simion, promovat de propaganda rusă după ce a acuzat o presupusă dictatură în România ca urmare a reținerii lui Călin Georgescu
G4Media
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
GSP.ro
România, din nou ironizată în presa maghiară: Wizz Air alege Polonia pentru noua academie de piloți, deși țara noastră este cea mai mare piață a companiei
Gandul
Scandalul de la Asia Express a atins dimensiuni penale! Maurice Munteanu, amenințat cu moartea de iubitul Valeriei Lungu
Cancan
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
Prosport
Douglas Rushkoff, unul dintre cei mai influenți gânditori ai lumii: „O parte din tendința periculoasă spre naționalism e rezultat al impactului tehnologiei digitale”
Libertatea
Calendar ortodox 23 septembrie 2026. Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. E sărbătoare importantă pentru creștini!
CSID
Veste pentru șoferi de la 1 octombrie. Dispar taxele de pod de la Fetești și Vadu Oii
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia