Prea ieftine. O mare companie auto germană încearcă să oprească importul propriilor mașini electrice din China în Germania

Situația ciudată se înregistrează la Audi. Cunoscutul producător german încearcă să limiteze propriilor mașini electrice din China în Germania. Potrivit Ruuter, modelele, dezvoltate în colaborare cu compania chineză SAIC, s-au dovedit atât de avantajoase ca preț și dotări, încât clienții germani au început să le comande în masă din China.

Mașinile se deosebesc de modelele Audi obișnuite prin absența celor patru inele caracteristice și prin denumirea scrisă cu litere mari.

Modelele AUDI E5 Sportback și E7X au fost proiectate pentru piața chineză. Importatorul german Auto China le-a achiziționat acolo, le-a certificat independent în UE și a început să le vândă în Germania.

Cât costă modelele produse în China

În ciuda cheltuielilor legate de importul din China, mașinile electrice chinezești sunt semnificativ mai ieftine decât modelele oficiale Audi destinate pieței europene.

De exemplu, AUDI E5 costă în Germania aproximativ 60.000 de euro, în timp ce un model comparabil, Audi S6 Sportback e-tron, costă 99.500 de euro. În China, E5 este vândut cu aproximativ 26.800 de euro.

Ca urmare, divizia europeană a Audi s-a confruntat cu o situație neobișnuită: mașinile sale chinezești au început să concureze modelele Audi chiar pe piața germană.

Compania germană încearcă să limiteze importul în Europa. Audi a demarat acțiuni legale în Germania împotriva importatorului independent Auto China.

Problema mașinilor produse în China pentru piața europeană

Problema mașinilor electrice ieftine produse în China îi afectează pe toți producătorii europeni. Chinezii au invadat piața cu mașini ieftine. Modele precum BYD, SAIC-MG, Leapmotor, Chery-Omoda-Jaecoo acoperă 15% din segmentul electrificat în Europa.

Chinezii pot produce la prețuri mult mai mici deoarece beneficiază de subvenții de stat și au rețele extinse de furnizori în China. În plus, tehnologia avansează mult mai rapid în China.

Invazia auto din China pune în pericol industria europeană. Comisia Europeană a avertizat asupra pericolului privind pierderea masivă de locuri de muncă. Totodată, au fost impuse noi taxe de import care nu i-au descurajat pe producătorii chinezi.

Pentru a evita taxele vamale, unii producători chinezi au decis să-și mute o parte din producție în Europa prin achiziția sau folosirea de uzine europene.