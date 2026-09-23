Prima pagină » Economic » LIVE VIDEO | Harta de impact, de la ora 13.00: Lupta pentru oameni potriviți și radiografia aviației românești. Claudia Indreica și Marius Pandel, invitații emisiunii

LIVE VIDEO | Harta de impact, de la ora 13.00: Lupta pentru oameni potriviți și radiografia aviației românești. Claudia Indreica și Marius Pandel, invitații emisiunii

Emisiunea LIVE Harta de Impact, realizată în parteneriat de Economedia și G4Media, abordează miercuri, 23 septembrie, de la ora 13.00, modul în care situațiile de criză influentează piața muncii, companiile și liderii, dar și locul pe care și-l poate croi o companie aeriană românească în piața europeană.
LIVE VIDEO | Harta de impact, de la ora 13.00: Lupta pentru oameni potriviți și radiografia aviației românești. Claudia Indreica și Marius Pandel, invitații emisiunii
Petra Dima
23 sept. 2026, 08:00, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În studio, alături de realizatoarele emisiunii, Ioana Câmpean (redactor-șef G4Media) și Elena Deacu (redactor-șef Economedia), vor fi Claudia Indreica, psiholog organizațional, lider al Task Force-ului Piața Muncii din Romanian Business Leaders și fondatoarea Psihoselect, și Marius Pandel, CEO și cofondator AnimaWings.

În prima parte a emisiunii, discutăm cu Claudia Indreica despre oamenii din spatele organizațiilor și ce impact au asupra societății, ca trei elemente ce formează un întreg. Abordăm organizația sub presiune economică, remodelarea pieței muncii de către AI, angajați și munca drept devenire, dar și ce face un lider să fie bun.

În a doua parte a emisiunii, discutăm cu Marius Pandel despre aviația românească, de ce a ales AnimaWings modelul full-service și despre transformările unei piețe dominate în ultimii ani de operatorii low-cost. Ce șanse are o companie aeriană românească să devină lider regional și cum poate o astfel de dezvoltare să fie sustenabilă, la prețuri permisive pentru clienți?

La final, cum v-a obișnuit, Dana Ciubotă, jurnalist Economedia, prezintă știrea optimistă a săptămânii în rubrica „Doza de optimism”.

G4Media și Economedia realizează în parteneriat emisiunea „Harta de impact”. În fiecare miercuri, de la ora 13:00, Ioana Câmpean (redactor-șef G4Media) și Elena Deacu (redactor-șef Economedia) desenează live harta deciziilor care contează și arată publicului cum îi influențează acestea buzunarul, afacerea sau cariera.

Jurnaliști cu experiență din cele două redacții aduc în prim-plan informații și teme relevante pentru public, fie că este vorba despre salariați, liber-profesioniști sau antreprenori. În fiecare ediție, în studio ajung oameni care pot explica, din interiorul domeniului lor, schimbările care influențează economia și societatea.

Recomandarea video

George Simion, promovat de propaganda rusă după ce a acuzat o presupusă dictatură în România ca urmare a reținerii lui Călin Georgescu
G4Media
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
GSP.ro
România, din nou ironizată în presa maghiară: Wizz Air alege Polonia pentru noua academie de piloți, deși țara noastră este cea mai mare piață a companiei
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
Cancan
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
Prosport
Culise. Guvernul Mureșan, pe contrasens: în loc să strângă voturi, pierde. Coaliția, zdruncinată de poziționarea UDMR
Libertatea
Ajutorul pentru încălzire 2026-2027! Cine poate primi bani de la stat pentru gaze, curent și lemne
CSID
Lidl are un dispozitiv 5 în 1 pentru șoferi la doar 29 lei. Poate fi de folos în multe situații
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia