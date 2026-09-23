LIVE VIDEO | Harta de impact, de la ora 13.00: Lupta pentru oameni potriviți și radiografia aviației românești. Claudia Indreica și Marius Pandel, invitații emisiunii

În studio, alături de realizatoarele emisiunii, Ioana Câmpean (redactor-șef G4Media) și Elena Deacu (redactor-șef Economedia), vor fi Claudia Indreica, psiholog organizațional, lider al Task Force-ului Piața Muncii din Romanian Business Leaders și fondatoarea Psihoselect, și Marius Pandel, CEO și cofondator AnimaWings.

În prima parte a emisiunii, discutăm cu Claudia Indreica despre oamenii din spatele organizațiilor și ce impact au asupra societății, ca trei elemente ce formează un întreg. Abordăm organizația sub presiune economică, remodelarea pieței muncii de către AI, angajați și munca drept devenire, dar și ce face un lider să fie bun.

În a doua parte a emisiunii, discutăm cu Marius Pandel despre aviația românească, de ce a ales AnimaWings modelul full-service și despre transformările unei piețe dominate în ultimii ani de operatorii low-cost. Ce șanse are o companie aeriană românească să devină lider regional și cum poate o astfel de dezvoltare să fie sustenabilă, la prețuri permisive pentru clienți?

La final, cum v-a obișnuit, Dana Ciubotă, jurnalist Economedia, prezintă știrea optimistă a săptămânii în rubrica „Doza de optimism”.

G4Media și Economedia realizează în parteneriat emisiunea „Harta de impact”. În fiecare miercuri, de la ora 13:00, Ioana Câmpean (redactor-șef G4Media) și Elena Deacu (redactor-șef Economedia) desenează live harta deciziilor care contează și arată publicului cum îi influențează acestea buzunarul, afacerea sau cariera.

Jurnaliști cu experiență din cele două redacții aduc în prim-plan informații și teme relevante pentru public, fie că este vorba despre salariați, liber-profesioniști sau antreprenori. În fiecare ediție, în studio ajung oameni care pot explica, din interiorul domeniului lor, schimbările care influențează economia și societatea.