Există o diferență surprinzător de mare între ceea ce vrem pentru viitor și ceea ce facem pentru el în prezent. Cei mai mulți oameni își doresc siguranță financiară, mai multă libertate și suficienți bani pentru anii în care poate nu vor mai dori să muncească în același ritm. Cu toate acestea, atunci când apare alegerea dintre a folosi banii astăzi și a-i păstra pentru un obiectiv aflat la mulți ani distanță, prezentul are aproape întotdeauna un avantaj.

Problema financiară a multor oameni nu este neapărat lipsa informației. Știm ce este inflația, știm că ar fi bine să punem bani deoparte și probabil am auzit de zeci de ori că investițiile pe termen lung pot fi o variantă pentru construirea unui viitor financiar mai bun. Și totuși, între a ști că ar trebui să facem asta și chiar a face asta poate fi o distanță surprinzător de mare.

Motivul este cât se poate de uman. Banii pe care îi avem astăzi rezolvă lucruri pe care le vrem astăzi: o vacanță, o ieșire, un telefon nou sau pur și simplu sentimentul că luna aceasta putem cheltui ceva mai relaxat. Viitorul, în schimb, pare departe rău. Știm că va veni, dar nu îl simțim cu aceeași intensitate. Tocmai de aceea este atât de ușor să spunem că vom începe să economisim sau că vom investi, dar puțin mai târziu.

Aici poate ajuta să transformăm intenția într-un obicei. Prin XTB, compania de investiții internațională, cu sediu și în România, poți investi în Acțiuni și ETF-uri cu 0% comision* și îți poți construi un portofoliu adaptat obiectivelor tale. Poți alege activele în care vrei să investești, îți poți stabili propriile alocări și poți urmări totul direct din aplicație. În loc să rămână ceva de care ar trebui să te ocupi în viitor, investiția poate deveni parte din felul în care îți organizezi banii zi de zi.

Gândește-te la ce se întâmplă într-o lună obișnuită. Intră salariul, plătești facturile, faci cumpărăturile, mai ieși în oraș, apare aproape mereu ceva neprevăzut și poate îți cumperi lucrul acela la care te gândeai de ceva vreme și da, nimic nu pare exagerat. Însă, dacă strategia este să investești ce rămâne la finalul lunii, există riscul ca viitorul tău să primească mereu doar ce nu ai reușit să cheltuiești în prezent (adică nimic).

Poți însă să privești lucrurile și invers. În loc să aștepți sfârșitul lunii, îți stabilești de la început o sumă potrivită pentru tine și pentru bugetul tău. Nu trebuie să fie o sumă care să impresioneze pe cineva. Important este să fie una pe care o poți susține și luna aceasta, și luna viitoare, și peste șase luni.

Aici apare unul dintre avantajele unui alt serviciu XTB, Planurile de Investiții: poți construi un portofoliu din ETF-uri pornind de la obiectivele tale și poți investi treptat, fără să fie nevoie să alegi de fiecare dată de la zero ce faci cu banii. Pentru cine vrea să investească pe termen lung, simplitatea poate conta mai mult decât pare.

Pentru că motivația este schimbătoare, îți zic. În ianuarie ne facem planuri, în februarie avem alte priorități, în martie apare o cheltuială pe care nu o anticipasem… și tot așa. Dacă fiecare investiție depinde de momentul în care ne amintim de ea și de cât de disciplinați suntem atunci, îi dăm prezentului foarte multe ocazii să câștige.

Același lucru se întâmplă când începem să câștigăm mai mult. O creștere de salariu pare importantă în prima lună, dar după o vreme ne obișnuim cu ea. Mai comandăm ceva, alegem o vacanță mai scumpă, schimbăm mașina sau pur și simplu nu mai suntem atât de atenți la cheltuielile mici. Fără să ne dăm seama, venitul a crescut, dar suma pe care o păstrăm pentru viitor a rămas aproape aceeași.

O soluție simplă este să hotărâm dinainte ce facem cu următoarea creștere de venit. Nu trebuie să trimitem totul către investiții și nici să renunțăm la lucrurile care ne fac viața mai plăcută. Putem păstra o parte pentru noi, cei de astăzi, și putem direcționa o altă parte către noi, cei de peste zece sau douăzeci de ani.

Aici apare o altă capcană: momentul perfect. Dacă piețele cresc, ne gândim că poate am ajuns prea târziu. Dacă scad, ne temem că vor scădea și mai mult. Dacă nu se întâmplă nimic spectaculos, găsim alte lucruri mai urgente pentru banii noștri. Aproape orice situație poate deveni un motiv bun să mai așteptăm puțin.

Pentru cine nu vrea să-și petreacă timpul încercând să ghicească fiecare mișcare a pieței, ETF-urile pot oferi expunere la mai multe companii sau piețe printr-un singur instrument. Prin Planurile de Investiții XTB, acestea pot fi combinate într-un portofoliu construit în funcție de direcția aleasă de fiecare investitor. În plus, aplicația XTB oferă acces la informații, știri și materiale educaționale care îi pot ajuta pe cei aflați la început să înțeleagă mai bine în ce investesc.

Desigur, faptul că investești regulat nu înseamnă că elimini riscul. Piețele scad, uneori pentru perioade lungi, iar valoarea investițiilor poate ajunge sub suma investită. De aceea contează să nu investești bani de care ai putea avea nevoie imediat, să înțelegi instrumentele pe care le alegi și să-ți construiești planul în funcție de situația ta financiară și de riscul pe care ești dispus să ți-l asumi.

Există însă o întrebare interesantă pe care ne-o putem pune: dacă te-ai întâlni peste 20 de ani cu versiunea ta de astăzi, pentru ce decizii i-ai mulțumi?

Probabil nu pentru că a reușit să ghicească de fiecare dată ce urma să facă bursa și nici pentru că a fost perfect disciplinată în fiecare lună. Poate i-ai mulțumi pur și simplu pentru că a început, pentru că a pus deoparte cât și-a permis și pentru că nu a lăsat fiecare decizie financiară importantă pe anul următor.

În fond, investițiile pe termen lung nu sunt doar despre grafice și procente, sunt și despre lucrurile pe care ai vrea să ți le permiți mai târziu: mai multă libertate, mai multe opțiuni și poate mai puțină presiune financiară.

Nu trebuie să începi cu mult și nici să știi totul din prima zi. Poți începe prin a înțelege cum funcționează instrumentele disponibile, prin a-ți stabili un obiectiv și prin a alege o sumă care are sens pentru tine. Restul se construiește în timp. Descoperă Planurile de Investiții XTB și vezi cum îți poți construi propriul portofoliu pentru obiectivele tale pe termen lung!

*0% comision pentru un rulaj lunar până în 100 000 EUR. Tranzacțiile efectuate după depășirea acestui prag vor avea un comision de 0.2% (minim 10 EUR). Se poate aplica un cost de conversie valutară de 0.5%.

XTB S.A. permite plasarea automată, recurentă, a ordinelor de cumpărare pentru Instrumente Financiare sau Acțiuni Fracționate în conformitate cu Planul de Investiții creat. Deciziile de investiții, precum alocarea fondurilor, frecvența și valoarea pozițiilor și plasarea ordinelor, îți aparțin în mod exclusiv. Investițiile sunt riscante și pot genera pierderi. Investește responsabil.

Fotografie generată cu AI.