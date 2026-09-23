BNR: Depozitele în lei ale populației au scăzut în august. Economiile în valută au continuat să crească

Depozitele în lei ale populației au ajuns la 269,617 miliarde de lei la sfârșitul lunii august, în scădere cu 0,4% față de iulie, arată BNR. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, acestea au crescut cu 7%, însă avansul este de numai 0,8% în termeni reali.

În același timp, depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au crescut cu 0,2% față de luna precedentă, până la echivalentul a 152,07 miliarde de lei. Exprimate în euro, acestea au fost de 28,918 miliarde de euro, în scădere cu 0,1% față de iulie.

Față de august 2025, depozitele în valută ale populației au crescut cu 9,1% în lei. Calculat în euro, avansul anual a fost de 5,2%.

BNR, despre creditare

Datele BNR arată și o diferență importantă în evoluția creditării. Creditul neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în august cu 0,9% față de iulie, până la 476,69 miliarde de lei.

Față de august 2025, creditul neguvernamental a crescut cu 8,2%. Componenta în lei a avansat cu 4,3%, în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 17%.

Și creditul guvernamental a crescut în august, cu 1,3% față de luna precedentă și cu 13,2% față de august 2025.