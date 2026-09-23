Cum ar putea arăta trenul de noapte al viitorului. Conceptul prezentat în Germania are două niveluri și cabine private

Proiectul, denumit ALISA, a fost prezentat de un consorțiu coordonat de compania TRICON și Centrul Aerospațial German (DLR). Conceptul urmărește să combine confortul și intimitatea cu o capacitate mai mare de transport și costuri de exploatare mai eficiente.

Trenul este conceput sub forma unor unități de câte trei vagoane cu două niveluri, care pot fi cuplate între ele în funcție de cerere, traseu sau sezon.

La interior, trenul nu este gândit exclusiv ca un vagon de dormit tradițional. Proiectanții au prevăzut mai multe tipuri de spații, de la scaune obișnuite și fotolii rabatabile pentru dormit până la cabine individuale și duble, compartimente pentru familii, spații VIP și zone pentru pasagerii cu mobilitate redusă.

O cabină pentru familie poate găzdui până la șase adulți, în timp ce unele dintre cabine pot fi transformate din spații de ședere în spații de dormit. Conceptul include inclusiv o cabină VIP pentru trei persoane în timpul zilei, care poate fi transformată noaptea într-un spațiu cu pat dublu și baie proprie.

Tren folosit și noaptea, și ziua

Ideea centrală este ca trenul să nu fie folosit numai noaptea. În timpul zilei, aceeași garnitură ar putea circula ca tren de lung parcurs, cu mai multe locuri pentru pasagerii care călătoresc așezat. Astfel, trenul ar putea fi utilizat mai multe ore pe zi decât vagoanele de dormit tradiționale.

Proiectanții au acordat o atenție specială greutății. Un vagon cu două niveluri, mai multe cabine, echipamente suplimentare și spații sanitare riscă să devină mai greu, astfel că DLR a folosit metode de optimizare pentru a reduce masa structurii fără să sacrifice rezistența.

Conceptul ALISA nu este încă un tren destinat producției de serie. La InnoTrans, vizitatorii pot vedea o machetă la scara 1:10 a întregii garnituri, precum și secțiuni realizate la dimensiuni reale ale unor compartimente. Un sistem de realitate virtuală permite, de asemenea, vizitatorilor să vadă interiorul trenului.

Proiectul apare într-un moment în care trenurile de noapte revin în atenția operatorilor europeni.

Potrivit Railway-News, mai multe companii prezintă la InnoTrans 2026 soluții pentru călătoriile nocturne, cu accent pe intimitate, utilizarea mai eficientă a spațiului și confort.