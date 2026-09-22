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Avion militar, implicat într-un incident la o bază americană din Germania

Un incident aviatic a declanșat marți după-amiază o amplă intervenție la baza aeriană americană Spangdahlem, din vestul Germaniei. Primele informații indică o persoană rănită, în timp ce martorii au relatat că au văzut un avion pierzând rapid altitudine, urmat de apariția unei coloane dense de fum.
Avion militar, implicat într-un incident la o bază americană din Germania
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
22 sept. 2026, 17:45, Știri externe
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Incidentul s-a produs la baza Spangdahlem, situată în regiunea Eifel, în landul Renania-Palatinat. Autoritățile districtului Bitburg-Prüm au anunțat că, potrivit informațiilor preliminare, o persoană a fost rănită, relatează Bild.

La baza militară a fost declanșată o operațiune de intervenție, iar informațiile obținute de postul regional german SWR indicau că în incident ar fi fost implicat un avion militar.

Mai mulți locuitori din zonă au declarat că au observat o coloană mare de fum negru ridicându-se deasupra bazei. Primarul orașului Speicher, Birthe Thomsen, a relatat pentru SWR că a văzut un avion care pierdea rapid altitudine. La scurt timp după aceea, aceasta ar fi observat fumul și ar fi sunat la serviciile de urgență.

Pilotul s-ar fi catapultat

Potrivit informațiilor obținute de SWR din surse apropiate situației, două aeronave ar fi decolat în cursul după-amiezii, iar una dintre ele s-ar fi prăbușit.

Pilotul ar fi reușit să abandoneze aparatul folosind scaunul ejectabil. Deocamdată, această versiune nu a fost însă confirmată oficial de forțele armate americane sau de autoritățile germane.

Și serviciile germane de intervenție au fost alertate. Pompierii profesioniști din Trier au confirmat că au fost trimiși inițial către Spangdahlem, însă ulterior au primit ordin să se întoarcă, deoarece incidentul se produsese în interiorul bazei militare americane.

La Spangdahlem sunt staționate avioane F-16

Tipul aeronavei implicate nu fusese stabilit oficial în primele informații disponibile. La baza aeriană Spangdahlem sunt staționate, între altele, avioane de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene ale Statelor Unite.

Cauza incidentului rămânea, de asemenea, necunoscută. Autoritățile nu oferiseră încă detalii despre circumstanțele în care aeronava ar fi pierdut altitudine și nici despre starea persoanei despre care s-a anunțat că a fost rănită.

Baza Spangdahlem este una dintre facilitățile militare americane din Germania, iar incidentul intervine într-un context în care infrastructura și forțele SUA desfășurate în Europa au un rol important în arhitectura de securitate a NATO.

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