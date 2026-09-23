Un brand italian pune România în centrul planului său pentru Europa de Est: „Este piața cu cel mai mare potențial de vânzări”

România, o piață care a atras atenția companiei Mutti

România este considerată de Mutti cea mai promițătoare piață din Europa de Est, cu excepția Poloniei, din perspectiva potențialului de vânzări. Compania italiană a făcut deja un pas concret în această direcție: din luna iulie, o specialistă româncă în industria bunurilor de larg consum, cu aproape 30 de ani de experiență, coordonează dezvoltarea Mutti în Europa Centrală și de Est.

Juan Pablo Carnevale, președintele Consiliului de Administrație și director general al Mutti Polonia, spune că numirea nu este întâmplătoare și că România a ajuns să beneficieze de cea mai mare atenție acordată de companie unei piețe din Europa Orientală. Pentru următorii ani, Mutti vede însă mai degrabă oportunități comerciale și de distribuție decât posibilitatea construirii unei fabrici în România.

„România este cu siguranță piața din Europa Orientală (excluzând Polonia) cu cel mai mare potențial de vânzări, cu siguranță. Tocmai am angajat o persoană pentru a dezvolta Europa Centrală și Orientală, o româncă ce locuiește în București. Este o expertă în bunuri de larg consum, care lucrează în acest domeniu de aproape 30 de ani și care va gestiona întreaga zonă a Europei Orientale și Centrale pentru Mutti. Acesta este un prim pas. Investim la nivel de marketing și vom continua să o facem”, a declarat Juan Pablo Carnevale pentru Mediafax.

Mutti vrea să mărească investițiile în România

Extinderea atenției asupra României vine într-un moment în care Mutti își consolidează investițiile în marketing. Carnevale spune că, în urmă cu doi ani, compania și-a majorat de patru ori bugetul destinat acestui domeniu, iar următorul obiectiv este o nouă creștere semnificativă a investițiilor în 2027.

În paralel, Mutti își extinde portofoliul pe piața românească. Noi categorii de produse intră acum în magazinele din România, iar compania începe să pună primele borcane pe rafturile locale. Pentru Carnevale, aceasta este una dintre cele mai importante evoluții ale strategiei Mutti în România, într-o categorie în care compania vede loc pentru produse premium.

„Ceea ce îmi doresc și ceea ce propun în cadrul companiei acum este să mărim semnificativ bugetul de marketing pentru 2027. (…) O altă posibilitate, care nu este planificată astăzi, dar nu este imposibilă, este să înființăm o structură de distribuție direct în România. În momentul de față nu este în plan, deoarece partenerul nostru de distribuție este foarte bun și lucrurile funcționează bine, dar este exact ceea ce vom face în Polonia peste doi sau trei ani. Și nu este exclus ca în următorii zece ani să angajăm mai mulți oameni și să punem bazele unei structuri comerciale și de distribuție”, a explicat el.

Carnevale exclude însă, cel puțin în prezent, un plan oficial pentru producția în România. El subliniază că Mutti nu intenționează să își mute producția în afara Italiei. În opinia sa personală, dacă schimbările climatice vor determina compania să caute în viitor alte regiuni pentru producție, direcția ar putea fi mai degrabă către nordul Europei decât către România sau sudul Italiei.

„Nu mai ieși la restaurant, dar mănânci mai bine acasă”

Unul dintre argumentele pe care Carnevale își bazează încrederea în piața românească este schimbarea comportamentului consumatorilor în perioadele în care puterea de cumpărare este afectată. El spune că produsele Mutti pot beneficia inclusiv de pe urma reducerii cheltuielilor pentru restaurante, deoarece o familie poate renunța la o ieșire costisitoare în oraș și poate investi o parte din banii economisiți în ingrediente mai bune pentru mesele de acasă.

În opinia sa, acest comportament explică de ce produsele alimentare premium pot avea o evoluție diferită de alte categorii scumpe. Consumatorii pot renunța la anumite produse alimentare mai costisitoare, precum carnea de vită, peștele sau brânzeturile fine, dar pot continua să cumpere paste, roșii, ulei de măsline sau alte ingrediente de calitate, pentru că diferența de preț pe masă rămâne mai mică.

„Noi am avut de câștigat pentru că, dacă oamenii merg mai puțin la restaurant, mănâncă mai bine acasă. Nu mai ieși o dată la restaurant, dar în schimb îți cumperi toată luna cele mai bune paste și cele mai bune roșii. (…) Oamenii cumpără mai puțină carne scumpă, cum ar fi mușchiul de vită. În schimb, cumpără cele mai bune paste, cele mai bune roșii, cel mai bun ulei de măsline. Adică reduc din pește, din brânzeturi fine sau din proteine scumpe, dar își permit tot ce este mai bun în materie de legume, fructe, cereale și paste.”

Carnevale spune că această logică este importantă și pentru România, unde Mutti urmărește evoluția puterii de cumpărare și a consumului. El afirmă că economia românească a trecut printr-o perioadă de creștere în ultimul deceniu, chiar dacă ritmul s-a mai redus în ultimele luni, și speră ca această creștere să revină. Pentru companie, miza este ca un consumator care descoperă diferența de calitate să continue să cumpere produsul, chiar și atunci când își ajustează alte cheltuieli.

De ce mizează Mutti pe produsele premium

Mutti vede piața alimentară împărțită tot mai clar între două direcții: mărcile proprii ale supermarketurilor, care concurează prin preț și un raport acceptabil între calitate și cost, și produsele premium, care încearcă să ofere o diferență clară de calitate. În opinia lui Carnevale, producătorii care rămân în zona de mijloc sunt cei care resimt cel mai puternic această polarizare.

El explică faptul că Mutti nu produce mărci proprii pentru retaileri și că strategia companiei este concentrată pe calitate. În cazul consumatorilor care au suficientă putere de cumpărare, experiența produsului poate determina schimbarea preferințelor, mai ales după ce aceștia descoperă o diferență pe care o consideră relevantă.

„Piața se polarizează. Fie se îndreaptă către mărcile proprii ale magazinelor, fie către calitatea superioară. Cei care au de suferit sunt cei din mijloc. (…) Noi nu producem mărci proprii pentru retaileri. Suntem concentrați 100% pe calitate. Și am ieșit câștigători din acest proces, deoarece oamenii fie aleg ceva convenabil ca preț, fie aleg ceva care le oferă cu adevărat o calitate complet diferită. Și exact acolo creștem noi”, spune reprezentantul companiei.

Această strategie este legată și de extinderea Mutti în România cu noi categorii de produse. Compania susține că există o oportunitate pentru sosuri gata preparate premium, într-o piață în care consumatorul trebuie, de regulă, să aleagă între comoditate și calitate. Carnevale spune că Mutti încearcă să combine cele două elemente: un produs rapid de folosit, dar construit în jurul unei calități superioare.

Disputa privind roșiile chinezești și regulile europene

O altă temă importantă abordată în interviu este concurența dintre producătorii europeni și cei din afara Uniunii Europene. Carnevale spune că Mutti susține o mai mare transparență privind originea materiilor prime și consideră că este necesară o competiție în care consumatorul să poată afla mai clar cum au fost produse ingredientele pe care le cumpără.

El invocă în acest context creșterea rapidă a producției de tomate din China începând cu anii 2000 și efectul pe care l-a avut asupra prețurilor internaționale. Potrivit lui Carnevale, supraproducția și prețurile foarte scăzute au exercitat o presiune puternică asupra producătorilor din alte țări.

„Noi ne luptăm la nivelul nostru, încercând să colaborăm cu presa, cu institutele de cercetare și cu instituțiile publice, pentru o mai mare transparență în beneficiul consumatorului. (…) Ceea ce cerem noi și ceea ce susținem este transparența și dreptul consumatorului de a fi informat și de a alege. Și, mai presus de toate, o competiție corectă. Pentru că noi, în Uniunea Europeană, avem reguli clare: respectăm mediul înconjurător, avem drepturi pentru muncitori, avem un produs care este extrem de controlat”, a explicat acesta.

Carnevale susține că diferențele dintre standardele de producție și controalele aplicate în diferite țări ridică problema informării consumatorului. El a făcut referire și la investigații realizate de BBC și The Guardian privind produse comercializate în Marea Britanie sub mențiuni precum „Ambalat în Italia” sau „Produs în Italia”, dar despre care investigațiile ar fi indicat utilizarea unor materii prime provenite din China.

Aceste afirmații trebuie privite în contextul relatărilor și investigațiilor la care face referire Carnevale, nu ca o constatare independentă a Mutti asupra tuturor produselor de pe piața europeană.

Pentru Mutti, însă, problema depășește originea geografică a roșiilor. Compania susține că diferențele dintre standardele de mediu, condițiile de muncă și controalele aplicate în procesul de producție pot crea o competiție pe care producătorii europeni o consideră inegală. Carnevale spune că, în acest context, consumatorul ar trebui să aibă acces la cât mai multe informații despre produsul pe care îl cumpără.

România, între consum premium și extinderea Mutti

În paralel cu această discuție, compania își construiește în România strategia în jurul unei idei simple: consumatorii care au posibilitatea financiară sunt dispuși să plătească mai mult atunci când percep o diferență reală de calitate. Pentru Mutti, aceasta poate deveni o oportunitate într-o categorie în care produsele premium nu sunt încă la fel de numeroase ca cele orientate în primul rând spre preț.

Carnevale spune că recomandarea de la un consumator la altul a avut un rol important în dezvoltarea companiei. În cazul României, Mutti mizează pe faptul că interesul pentru bucătăria italiană și pentru produse italiene poate susține extinderea, în special într-o perioadă economică în care mesele pregătite acasă capătă o importanță mai mare.

Iar planul pentru următorii ani pare să fie, înainte de toate, un pariu comercial: mai mult marketing, categorii noi de produse, o atenție sporită acordată pieței și, posibil, în viitor, o structură proprie de distribuție.

Producția în România nu este în acest moment pe agenda companiei, dar România este deja descrisă de conducerea Mutti ca piața cu cel mai mare potențial de vânzări din Europa de Est, în afara Poloniei.