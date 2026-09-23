Alertă maximă la granița cu NATO. Rușii au intensificat controalele la frontiera cu Finlanda

Controalele au fost intensificate la punctul de control Șuya, din regiunea Karelia, potrivit Nexta. Punctul este situat la aproximativ 110 km de granița cu Finlanda. Măsură coincide cu zvonurile tot mai persistente despre o mobilizare iminentă în Federația Rusă.

Traficul este verificat în ambele direcții. Șoferii sunt obligați să se oprească la cererea agenților de frontieră ai FSB și să prezinte documentele. Refuzul de a se conforma poate atrage o amendă sau arestul până la 15 zile. Barierele de pe drumul spre graniță sunt ridicate doar după ce vehiculele au fost atent verificate.

Un martor a declarat pentru Astra că verificările la punctele de control din Karelia au crescut în intensitate încă din luna august. Potrivit martorului, agenții de frontieră verifică documentele bărbaților și ale persoanelor care vin din alte locuri, fac fotografii ale pașapoartelor turiștilor și află unde locuiesc. De asemenea, înregistrează datele de contact ale transportatorilor și ale pensiunilor.

Tensiune și la altă graniță a Rusiei cu un stat NATO

Recent, Rusia a introdus starea de asediu la granița cu Estonia. Concret, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a instituit măsuri stricte pe o fâșie de 5 kilometri de-a lungul graniței din cele două raioane. Conform deciziei, este interzisă circulația persoanelor și a vehiculelor în afara localităților pe timp de noapte.

Restricții sunt și pe râul Narva. S-a interzis accesul pe malurile râului, staționarea pe timp de noapte și utilizarea ambarcațiunilor mici pe anumite sectoare din raionul Kingisepp. Vânătoarea și transportul armelor de foc au fost complet interzise în zona de frontieră. Motivul oficial invocat de ruși este „prevenirea încălcărilor regimului de frontieră și de migrație”.

De ce crește tensiunea la granița NATO

Totuși, serviciile de informații din țările baltice și NATO urmăresc îndeaproape aceste mișcări neobișnuite ca urmare a tensiunilor geopolitice regionale. Serviciul de frontieră estonian a declarat că astfel de restricții nu sunt o practică obișnuită. Instituția monitorizează situația și este pregătită să reacționeze la eventuale incidente. Ministerul de Interne estonian a transmis că nu observă o amenințare directă pentru țară.

Experții internaționali au avertizat că țările baltice ar putea reprezenta o țintă pentru Rusia. S-a vorbit despre sabotaje, o diversiune de tipul „steag fals” sau chiar de o invazie. Unii oficiali ruși, precum Dmitri Medvedev, au amenințat în mod direct cele trei țări membre UE și NATO.