Un lider AUR dezvăluie cine îi influențează deciziile politice: Bem cafea împreună

Liderul grupului senatorial din partea partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a scris un mesaj pe Facebook prin care dezminte zvonurile vehiculate în spațiul public.
„Se întrebau unii într-un platou de televiziune cu ce lider de la PSD sau PNL îmi beau eu cafeaua. În felul lor chinuit încercau, astfel, să explice cine mă influențează politic”, a scris Petrișor Peiu pe rețeaua de socializare.
Peiu a dezvăluit cine îi influențează deciziile politice.
„Ca orice om normal, eu îmi beau cafeaua cu soția. De unde îmi vin și influențele politice. Cât se poate de simplu”, a precizat Petrișor Peiu.
Zvonurile privitoare la Peiu apar în timp ce liberalul Siegfried Mureșan încearcă să obțină sprijin parlamentar pentru un posibil viitor guvern.
Mureșan a fost nominalizat de președintele României, Nicușor Dan pentru a forma guvernul, dar nu are o majoritate în Parlament. PNL, USR și UDMR nu strâng suficiente voturi pentru a atinge pragul minim obligatoriu de 233 de voturi. PSD și AUR au anunțat că nu vor sprijini cabinetul Mureșan.