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Un lider AUR dezvăluie cine îi influențează deciziile politice: Bem cafea împreună

Un lider AUR a dezvăluit cine îi influențează deciziile politice. Bem cafea împreună, a spus Petrișor Peiu. Replica a apărut după ce despre Peiu s-a speculat că se întâlnește cu un lider PSD sau PNL.
Un lider AUR dezvăluie cine îi influențează deciziile politice: Bem cafea împreună
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Petru Mazilu
23 sept. 2026, 10:49, Politic
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Liderul grupului senatorial din partea partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a scris un mesaj pe Facebook prin care dezminte zvonurile vehiculate în spațiul public.

„Se întrebau unii într-un platou de televiziune cu ce lider de la PSD sau PNL îmi beau eu cafeaua. În felul lor chinuit încercau, astfel, să explice cine mă influențează politic”, a scris Petrișor Peiu pe rețeaua de socializare.

Peiu a dezvăluit cine îi influențează deciziile politice.

„Ca orice om normal, eu îmi beau cafeaua cu soția. De unde îmi vin și influențele politice. Cât se poate de simplu”, a precizat Petrișor Peiu.

AUR și PSD nu susțin Guvernul Mureșan

Zvonurile privitoare la Peiu apar în timp ce liberalul Siegfried Mureșan încearcă să obțină sprijin parlamentar pentru un posibil viitor guvern.

Mureșan a fost nominalizat de președintele României, Nicușor Dan pentru a forma guvernul, dar nu are o majoritate în Parlament. PNL, USR și UDMR nu strâng suficiente voturi pentru a atinge pragul minim obligatoriu de 233 de voturi. PSD și AUR au anunțat că nu vor sprijini cabinetul Mureșan.

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