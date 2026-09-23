Conflictul Grindeanu-Bolojan de la CCR continuă: verdictul în cazul OUG SAFE, împins pentru 30 septembrie

CCR amână pentru a patra oară dosarul OUG SAFE. Conflictul Grindeanu–Bolojan rămâne fără verdict până pe 30 septembrie

CCR mai analizase cazul pe 10 iunie, 18 iunie și 15 iulie, când stabilise următorul termen pentru 23 septembrie.

Sesizarea a fost depusă de Sorin Grindeanu în calitate de președinte al Camerei Deputaților. Liderul PSD cere Curții să constate existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvernul condus de Ilie Bolojan și să stabilească modul în care ar trebui restabilită ordinea constituțională.

Ce îi reproșează Grindeanu Guvernului Bolojan

În centrul disputei se află OUG 38/2026, adoptată de Guvern pe 4 mai și publicată în Monitorul Oficial pe 8 mai. Pe 5 mai, Cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.

Grindeanu susține în sesizare că Guvernul ar fi depășit limitele constituționale ale atribuțiilor sale, deoarece ordonanța a fost transmisă spre publicare și a apărut în Monitorul Oficial după retragerea încrederii Parlamentului.

Potrivit sesizării, un Executiv demis nu ar mai fi avut dreptul să exercite atribuții de legiferare delegată, ci doar să asigure administrarea curentă a treburilor publice. Aceasta este poziția reclamantului, pe care CCR trebuie să o analizeze.

O altă acuzație privește forma ordonanței. Grindeanu susține că proiectul inițial ar fi fost extins substanțial în apropierea votului asupra moțiunii de cenzură, prin introducerea a 12 articole noi, unele dintre domenii aflându-se deja în procedură parlamentară.

În sesizare se susține că, prin această conduită, Executivul ar fi ajuns să concureze Parlamentul în exercitarea funcției legislative și ar fi afectat echilibrul constituțional dintre puterile statului.

Parlamentul a eliminat ulterior cele 12 articole

Controversa a continuat și în Parlament. Pe 26 mai, Senatul a adoptat proiectul de aprobare a OUG 38/2026, însă a eliminat cele 12 articole contestate din forma ordonanței. Camera Deputaților este for decizional, iar proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței figurează în procedură parlamentară.

OUG 38/2026 modifică mai multe acte normative și cuprinde dispoziții legate de investițiile în industria de apărare și de implementarea proiectelor asociate instrumentului european SAFE.

SAFE – „Acțiunea pentru securitatea Europei” – este instrumentul UE prin care statele membre pot finanța investiții în industria și capabilitățile de apărare. Mecanismul european are o valoare totală de 150 de miliarde de euro.

Ordonanța a fost atacată și de Avocatul Poporului

OUG 38/2026 a generat și o sesizare separată la CCR din partea Avocatului Poporului. Instituția a invocat, între altele, presupusa lipsă a avizului Consiliului Legislativ pentru forma finală a actului, limitele constituționale ale unui Guvern demis și posibila afectare a unor drepturi.

Disputa juridică s-a suprapus peste conflictul politic tot mai dur dintre PSD și Ilie Bolojan. În iulie, Sorin Grindeanu anunța că juriștii PSD analizează deciziile luate de Guvernul interimar și avertiza că partidul poate recurge inclusiv la plângeri penale și acțiuni în instanță dacă va considera că Executivul și-a depășit atribuțiile legale. Ulterior, PSD a anunțat mai multe demersuri în instanță împotriva unor decizii ale Cabinetului Bolojan.

CCR urmează acum să reia pe 30 septembrie analiza conflictului constituțional reclamat de Sorin Grindeanu.