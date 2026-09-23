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Surse: Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu Ilie Bolojan, în această dimineață. La ce concluzii au ajuns liderii

Sorin Grindeanu s-ar fi întâlnit miercuri dimineața, 23 septembrie, cu Ilie Bolojan, președintele PNL, pentru a discuta despre Guvernul Mureșan, spun surse social-democrate. Cei doi lideri ar fi ajuns la un consens privind calendarul învestirii executivului.
Surse: Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu Ilie Bolojan, în această dimineață. La ce concluzii au ajuns liderii
Sursă foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Coralia Frigea
23 sept. 2026, 11:45, Politic
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Sorin Grindeanu, președintele PSD, s-ar fi întâlnit miercuri dimineața, 23 septembrie, cu Ilie Bolojan, pentru a discuta despre învestirea Guvernului Mureșan, spun surse social-democrate. Cei doi lideri ar fi ajuns și la un consens pe calendarul învestirii.

Liderul PSD l-ar fi informat pe Ilie Bolojan despre decizia luată de conducerea partidului, și anume cea de a nu susține prin vot un executiv condus de Siegfried Mureșan. Totuși, social-democrații se vor reuni și la finalul săptămânii, pentru a lua decizia definitivă.

Siegfried Mureșan se pregătește în continuare de învestire

Premierul desemnat a terminat prezentările programului de guvernare la partidele care au anunțat că îi vor fi alături. De asemenea, Mureșan a mai declarat că va continua să lucreze la lista de miniștri, după acordul partidelor pe program.

Lui Siegfried Mureșan îi lipsesc însă voturile necesare învestirii. Conform ultimelor calcule MEDIAFAX, lui Siegfried Mureșan îi lipsesc peste 30 de voturi. În același timp, UDMR nu este de acord ca Guvernul pe care îl susține să fie votat de parlamentari AUR.

Kelemen Hunor: Iubire căutăm în altă parte, dar dialogul trebuie păstrat

Liderul UDMR a spus că, în ciuda conflictelor dintre PNL și PSD din ultimele luni, cele două formațiuni trebuie să păstreze deschisă posibilitatea unor discuții.

„Cu tot ce s-a întâmplat din aprilie sau din mai între PNL și PSD, trebuie lăsată ușa deschisă, că dacă nu trăiește acest guvern, urmează un alt pas. Și atunci, iarăși, e nevoie de dialog. Politica nu se poate face fără dialog.”, a mai precizat acesta.

Președintele UDMR a precizat, de altfel, că „asta nu înseamnă că trebuie să-l iubești pe celălalt, iubirea căutăm în altă parte, dar dialogul trebuie păstrat”.

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