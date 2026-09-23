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Siegfried Mureșan: Nu voi căuta dialog individual cu membri PSD pentru a rupe voturi

Candidatura lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru este susținută oficial de PNL, USR și UDMR, iar europarlamentarul spune că nu va negocia individual cu parlamentari PSD pentru a obține voturi la învestirea viitorului Guvern. Mureșan afirmă că va avea un dialog instituțional cu conducerea PSD și că partidul va fi pus în fața unui „test al adevărului”.
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Cosmin Pirv
23 sept. 2026, 12:25, Politic
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„Singurul dialog pe care îl voi avea cu PSD este dialogul oficial cu președintele și cu conducerea PSD. Nu voi căuta să am dialog individual cu alți membri cu scopul de a rupe voturi din PSD”, a declarat miercuri Siegfried Mureșan.

El a explicat că a ales această abordare deoarece PNL a fost, la rândul său, ținta unor încercări de divizare politică.

„Fiindcă ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Nici nouă, PNL, nu ne-a plăcut când alți actori politici au încercat să ne divizeze. Voi trata în mod instituțional PSD”, a spus Mureșan.

Candidatura sa este susținută în prezent de PNL, USR și UDMR. Mureșan a spus că a început deja discuțiile cu cele trei formațiuni pentru elaborarea programului de guvernare și pentru coordonarea pașilor necesari până la învestirea Guvernului.

„Am lucrat cu experți din cele trei partide la programul de guvernare și am lucrat cu conducerile celor trei partide la viitorii pași în cadrul procedurii până la învestirea Guvernului”, a afirmat el.

Mureșan a anunțat că poartă discuții și cu grupul parlamentar al minorităților naționale și că urmează să se întâlnească cu președintele PSD, Sorin Grindeanu.

„Obiectivul fiind să discutăm pe programul de guvernare pe care îl propun, să vedem așteptările lor și ne vom întâlni cu siguranță în următoarele ore”, a declarat candidatul la funcția de premier.

Europarlamentarul spune că viitorul Guvern pe care îl propune ar avea o agendă de reformare și modernizare și un caracter „clar pro-european”.

În ceea ce privește PSD, candidatul pentru funcția de premier a afirmat: „Va fi un test al adevărului pentru PSD”.

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