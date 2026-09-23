Siegfried Mureșan: Experți din PNL, USR și UDMR vor constitui baza echipei guvernamentale

Întrebat miercuri de MEDIAFAX dacă a luat în calcul ca cei trei vicepremieri să fie liderii partidelor care îl susțin, Siegfried Mureșan nu a confirmat această variantă.

„Imediat după ce finalizăm programul de guvernare vom vedea care sunt miniștrii cei mai bine pregătiți, capabili să implementeze acest program de guvernare. Voi anunța toată lista cabinetului de miniștri la un moment, nu voi face speculații dinainte, nu voi anunța individual niciun ministru”, a declarat Siegfried Mureșan.

El a precizat că, în această etapă, discuțiile se concentrează pe programul de guvernare.

„În momentul de față ne concentrăm pe programul de guvernare, v-am confirmat structura guvernului și după aceea vom discuta cu reprezentanții celor trei partide”, a spus Mureșan.

Candidatul la funcția de premier a afirmat că a identificat deja persoane bine pregătite în rândul celor trei formațiuni care îl susțin.

„Am văzut în aceste zile mulți experți extrem de bine pregătiți din PNL, din USR și UDMR. Aceștia vor constitui baza echipei guvernamentale cu care ne vom prezenta în Parlamentul României”, a mai declarat Siegfried Mureșan.

Mureșan a criticat practica unor premieri desemnați anterior de a prezenta public nume de miniștri înainte de stabilirea întregului cabinet.

„Nu voi anunța miniștri la televizor sau să-i schimb la televizor, cum au făcut alți prim-miniștri desemnați înaintea mea”, a mai spus Mureșan.