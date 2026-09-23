Prima pagină » Politic » Mureșan, atac la Olguța Vasilescu și Claudiu Manda: Mai bine și-ar trimite soțul la serviciu în Parlamentul European

Mureșan, atac la Olguța Vasilescu și Claudiu Manda: Mai bine și-ar trimite soțul la serviciu în Parlamentul European

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a lansat un atac la adresa social-democraților care l-au criticat și a făcut referire directă la declarațiile Olguței Vasilescu, dar și la activitatea soțului acesteia, europarlamentarul Claudiu Manda.
Mureșan, atac la Olguța Vasilescu și Claudiu Manda: Mai bine și-ar trimite soțul la serviciu în Parlamentul European
Foto: JUSTINEL STAVARU / MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
23 sept. 2026, 13:14, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Întrebat ce mesaj are pentru social-democrații care au lansat atacuri pe care le consideră xenofobe la adresa sa, Mureșan a răspuns criticând-o pe una dintre vocile importante ale PSD.

„Acea importantă doamnă din PSD mai bine și-ar trimite soțul la serviciu în Parlamentul European, că nu face cinste, fiind unul dintre cei mai absenți membri ai Parlamentului European”, a declarat premierul desemnat.

Mureșan a continuat, spunând că și-ar dori ca social-democrații să îl critice pe baza unor argumente pe care le consideră serioase, nu prin „neadevăruri”.

„În ceea ce privește trăznările spuse de Partidul Social Democrat, mi-aș dori sincer ca Partidul Social Democrat să mă combată cu chestiuni serioase”, a afirmat Mureșan.

Premierul desemnat a susținut că social-democrații cunosc faptul că el își bazează activitatea publică pe competență și etică și că, în opinia sa, criticile PSD nu vizează aceste aspecte.

„Faptul că ei știu că competența și etica au fost întotdeauna principalii piloni ai activității mele și ai prezenței mele în spațiul public, ei știu că nu am făcut niciodată rabat la competență și la etică, știu că nu au cu ce să mă atace în materie de competență și etică și atunci se joacă cu tot felul de neadevăruri”, a spus Mureșan.

În final, acesta a afirmat că privește cu „simpatie” atacurile venite din partea PSD și a susținut că social-democrații nu ar fi capabili să formuleze o alternativă de program politic pentru dezvoltarea României.

„Sincer, îi privesc cu simpatie, cu zâmbetul pe buze și arată doar cât sunt de mici și faptul că sunt incapabili să articuleze o alternativă de program politic de dezvoltare a României”, a mai spus premierul desemnat.

Mureșan a încheiat spunând că își dorește ca acuzațiile PSD la adresa sa să fie adevărate.

„Tot ceea ce eu am spus de-a lungul timpului despre Partidul Social Democrat a fost și este adevărat. Mi-aș dori ca ceea ce PSD-ul spune despre mine să fie adevărat”, a declarat Siegfried Mureșan.

Recomandarea video

George Simion, promovat de propaganda rusă după ce a acuzat o presupusă dictatură în România ca urmare a reținerii lui Călin Georgescu
G4Media
La 51 de ani, s-a calificat în finală la Jocurile Asiei și visează la o prezență la JO 2028. „Atâta timp cât pot să o fac, de ce ar trebui să mă opresc?”
GSP.ro
Ilie BOLOJAN a aflat chiar de la Sorin GRINDEANU! Ce i-a transmis liderul PSD
Gandul
Monica Gabor, de nerecunoscut la 39 de ani. Unde s-a angajat, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA
Cancan
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
Prosport
Sorin Grindeanu a discutat cu Ilie Bolojan față în față și i-a spus că PSD nu votează guvernul Siegfried Mureșan
Libertatea
Recalcularea pensiilor a scos la iveală sume uriașe! Cine poate primi bani în plus și cine ar putea avea de returnat
CSID
Scule PARKSIDE pentru șoferii care mai meșteresc singuri la mașină. La Kaufland prețurile pornesc de la 119 lei
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia