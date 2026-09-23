Siegfried Mureșan, despre salarii și pensii: Vom avea creșteri cel mai probabil în bugetul de stat pe anul următor

„Salariile în sectorul public și pensiile au stagnat în ultimii ani, este nevoie de o creștere. Vom avea în vedere o creștere a salariilor în sectorul public și o indexare a pensiilor. Momentul alcătuirii bugetului de stat pe anul 2027 va fi momentul la care vom evalua exact ce ne permitem”, a declarat Mureșan.

El spune că își dorește ca românii să aibă salarii și pensii mai mari și că vor exista creșteri în bugetul pentru anul viitor, în limita posibilităților financiare.

„Eu evident că îmi doresc ca oamenii din România să aibă salarii și pensii cât mai mari. Vom avea creșteri cel mai probabil în bugetul de stat pe anul următor, cât ne permitem de mult”, a afirmat candidatul la funcția de premier.

Mureșan a vorbit și despre politica fiscală și a susținut că, în programul său de guvernare, nu va exista o majorare a taxelor sau impozitelor.

„Nu va exista nicio creștere a niciunei taxe sau a niciunui impozit în programul meu de guvernare sau în actul guvernării”, a declarat el.

Siegfried Mureșan: Nu ne vom permite să relaxăm totul dintr-o dată

În același timp, Mureșan spune că nu va fi posibilă o relaxare fiscală generală și imediată, urmând să fie evaluat spațiul bugetar disponibil pentru anul viitor.

„Nu ne vom permite să relaxăm totul dintr-o dată. Trebuie să fim cinstiți cu oamenii. Vom evalua cât spațiu bugetar avem în bugetul pe anul următor, ce putem relaxa. Vrem să încurajăm munca”, a spus Mureșan.

Candidatul susținut de PNL, USR și UDMR a afirmat că perioada de inflație ridicată a afectat în special persoanele cu venituri mici și că pensiile vor primi o atenție deosebită.

„Va trebui să găsim un echilibru între creșterea puterii de cumpărare a oamenilor cu venituri mici și încurajarea muncii”, a mai declarat Siegfried Mureșan.

Declarațiile lui Mureșan vin în contextul în care PSD a cerut public clarificări privind măsurile pentru protejarea puterii de cumpărare, iar liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a susținut indexarea pensiilor și salariilor cu rata inflației.

„Prim-ministrul desemnat trebuie să spună concret ce propune pentru economie și pentru nivelul de trai al românilor. Va continua politica de austeritate? Va menține actuala povară fiscală sau propune o schimbare? Ce măsuri are pentru protejarea puterii de cumpărare, susținerea companiilor românești și păstrarea locurilor de muncă?”, trasmitea PSD într-un comunicat.