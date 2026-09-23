Sorin Grindeanu îi cere demisia lui Siegfried Mureșan din Parlamentul European: Pare că este doar un pion al lui Ilie Bolojan

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îi cere premierului desemnat Siegfried Mureșan să demisioneze din Parlamentul European, pentru a demonstra „că-și asumă total responsabilitatea pentru România”.

Sorin Grindeanu a declarat miercuri, în Parlament, că a avut o discuție cu Siegfried Mureșan referitor la programul de guvernare pregătit de premierul desemnat, liderul PSD precizând că acest „lucru încă nu s-a întâmplat” pentru că Mureșan „are nevoie de timp de gândire”.

„Am avut astăzi dimineață o discuție cu Siegfried Vasile Mureșan, în care s-a angajat că îmi va trimite programul de guvernare. Acest lucru nu s-a întâmplat până acum. Probabil, așa cum ne-a obișnuit domnul Mureșan, încă are nevoie de timp de gândire. Îngrijorător, în schimb, este cu totul altceva, și anume faptul că PNL și USR au o propunere premier, care ezită la orice pas și care pare că cere aprobare șefilor săi”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a spus că este dispus să discute cu Siegfried Mureșan despre programul de guvernare și că „îl așteaptă” la sediul PSD pentru negocieri.

„Cu toate acestea, cu toate că nu a trimis până la această oră programul de guvernare, sau măcar o schiță în mare, cu toate acestea, îl anunț pe domnul Mureșan că atunci când se va simți pregătit pentru o discuție serioasă, pe, așa cum am spus, pe argumente, pe programul de guvernare, îl aștept la sediu Partidului Social-Democrat”, a transmis Grindeanu.

Grindeanu îi cere demisia din Parlamentul European

În scurta intervenție susținută la Parlament, Grindeanu a spus că, înainte de orice discuție politică, Siegfried Mureșan ar trebui „arate că intenția sa de a deveni premier este una reală”.

În acest context, liderul PSD i-a cerut lui Siegfried Mureșan să renunțe la mandatul de europarlamentar.

„Până atunci, domnul Mureșan ar trebui cel puțin, din perspectiva noastră, să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală. Pentru că imaginea pe care a reușit să o proiecteze în aceste zile, este că nu-și dorește să fie premier. Face tot ceea ce este posibil să nu ajungă în această funcție”, a afirmat liderul PSD.

„Și atunci, cred că ar trebui să ne arate nouă românilor că-și dorește cu adevărat această funcție, că-și dorește să fie premier și cred că ar trebui, ca să dovedească acest lucru, ar trebui să-și anunțe demisia din Parlamentul European. Trebuie să demonstreze că-și asumă total responsabilitatea pentru România. Acesta, din punctul nostru de vedere, este momentul adevărului pentru domnul Mureșan”, a declarat Grindeanu.

El a făcut referire și la faptul că Siegfried Mureșan a fost ales pe listele comune PSD și PNL la alegerile europarlamentare, spunând că social-democrații îi oferă posibilitatea retragerii.

„Acum, având un caz particular și domnul Mureșan fiind ales pe listele PSD, PNL, în urmă cu un an și jumătate, are girul nostru total să se retragă din această funcție și anume din cea de europarlamentar”, a spus Grindeanu.

Grindeanu: „Dă impresia că face doar un joc politic”

Liderul PSD a mai spus că, în lipsa unor pași concreți, premierul desemnat „dă impresia că face doar un joc politic din acesta ieftin”.

„Altfel, dă impresia, și sunt și noi am fost cât se poate de deschiși în aceste zile, altfel, domnul Mureșan dă impresia că face doar un joc politic din acesta ieftin, în timp ce România se află în criză profundă”, a afirmat președintele PSD.

Referitor la relația dintre Siegfried Mureșan și liderul PNL, acesta afirmă că premierul desemnat este „doar un pion al lui Ilie Bolojan, care dorește prelungirea crizei politice”.

„Spuneam și mai devreme, până acum, prin toate acțiunile pe care le-a făcut Siegfried Vasile Mureșan, demonstrează că NU vrea să fie votat de alții din afara PNL, USR și eventualul UDMR. Domnul Siegfried Vasile Mureșan pare că este doar un pion al lui Ilie Bolojan, care, din perspectiva noastră, dorește prelungirea crizei politice”, a declarat Grindeanu.

Grindeanu îl acuză că nu are un program economic

Președintele PSD a criticat și pozițiile publice ale premierului desemnat în privința economiei.

„Am urmărit cu foarte mare atenție declarațiile domnului Siegfried Mureșan din ultimele zile, chiar și cele din urmă cu aproximativ două ore. Și, din păcate, impresia pe care o lasă este că nu cunoaște absolut nimic și ceea ce trebuie făcut cu economia românească. Din perspectiva noastră, n-ar fi decât un Bolojan second-hand, iar acest lucru, să știți că nu ține loc de program de guvernare absolut deloc. Chiar deloc”, a spus Grindeanu.

„Aș mai remarca și aș da un sfat. Să lase mai puțin din aroganță, să dovedească mai puțin, sau să arate mai puțin tupeu. M-am străduit în aceste zile, chiar și astăzi, de dimineață”, a afirmat Grindeanu.

Grindeanu: „Românii au nevoie de soluții și nu de lozinci”

Președintele PSD a spus că a încercat să găsească „viziunea economică în spusele domnului Mureșan”, dar tot ce a găsit au fost „înjurături la adresa PSD”.

„M-am străduit să găsesc viziunea economică în spusele domnului Mureșan. Și vă spun sincer că, chiar și în ultima săptămână de joi, de când a fost nominalizat și până acum las atacurile de peste vară, nu mi-am văzut altceva decât înjurături la adresa PSD. Pare că ăsta este singurul program politic pe care e în stare să-l promoveze în acest moment, domnul Mureșan”, a declarat Grindeanu.

„Noi însă, în schimb, am demonstrat că punem interesul țării mai presus de orgolii. De aceea, îl aștept pe domnul Mureșan la sediul Partidului Social-Democrat pentru a avea o discuție reală despre economia României. Să știți că românii au nevoie de soluții și nu de lozinci. Îmi exprim în încheiere o speranță. Sper ca domnul Siegfried Mureșan să vină pregătit”, a mai spus Sorin Grindeanu.