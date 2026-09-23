Claudiu Manda, atac deschis la Siegfried Mureșan: „Ați picat deja în fața românilor”

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, reacționează prompt, după declarațiile de presă de miercuri ale lui Siegfried Mureșan, cu un atac la scenă deschisă în care susține că noul guvern propus este, de fapt, continuarea politicilor promovate de fostul cabinet Bolojan.

„Momentul adevărului a fost astăzi, domnule Mureșan. Și a fost pentru dumneavoastră!”, a scris Manda într-o postare pe contul său de FB.

„Mureșan ar fi trebuit să fie o alternativă, dar este o continuare”

Manda spune că Mureșan ar fi trebuit să prezinte o alternativă la ceea ce el numește o guvernare bazată pe austeritate, însă susține că mesajul declarațiilor de miercuri din Parlament a fost unul de continuitate.

Manda spune că românii au auzit din nou promisiuni privind reformele și reducerea risipei.

„Numai că românii știu deja ce a însemnat această „reformă”: au plătit mai mult, și-au permis mai puțin, iar economia României a intrat în recesiune.

Încăpățânarea de a prezenta această direcție drept o nouă soluție nu oferă României o șansă. Înseamnă să condamnați românii la continuarea unei guvernări care i-a sufocat în ultimele luni”.

PSD vrea un guvern „pentru români”

Claudiu Manda îl acuză, de asemenea, pe Mureșan că solicită PSD să treacă un „test”, deși social-democrații sunt cel mai mare partid din Parlament și au susținut formarea unui guvern stabil. Manda afirmă că PSD este dispus să susțină un guvern „pentru români”, dar nu continuarea actualei direcții.

Mesajul lui Manda vine după ce conducerea PSD a decis să recomande Consiliului Politic Național să nu susțină învestirea Guvernului condus de Siegfried Mureșan. Decizia finală aparține forului statutar al partidului.

Nu PSD are test de dat

În încheiere, liderul PSD afirmă că „nu PSD are de trecut testul” și susține că Mureșan și PNL trebuie să explice de ce propun continuarea aceleiași direcții de guvernare.

„Și, înainte să vorbească despre un „test pentru PSD”, domnul Mureșan ar trebui să-și amintească un lucru simplu: PSD este cel mai mare partid din Parlament și a susținut de la început formarea unui Guvern stabil. Dar un Guvern pentru români, domnule Mureșan!

PNL este partidul care a blocat orice soluție rațională pentru formarea unui Guvern și care, după luni întregi de criză politică, le cere acum românilor să o ia de la capăt, pe același drum care a aruncat țara dintr-o criză în alta.

Așa că nu PSD are de trecut testul dumneavoastră, domnule Mureșan. Dumneavoastră l-ați picat deja în fața românilor! Iar PNL trebuie să explice de ce, după eșecul acestei direcții, insistă să ducă România mai departe pe același drum”.

Atacul lui Manda survine, în context, remarcilor premierului, făcute cu puțin timp înainte, când, la declarațiile de presă, acesta a spus că soțul Liei Olguța Vasilescu este unul dintre cei mai absenți din Parlamentul European: „Ar face bine să vină la serviciu”, a spus Mureșan.