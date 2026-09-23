Ambasadorul american la NATO a dezvăluit prioritățile SUA. Europa nu este în primele trei

Declarațiile au fost făcute în timpul unui eveniment la care a participat și secretarul general NATO, Mark Rutte.

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a enumerat prioritățile strategice ale SUA. Europa a fost pe locul patru după alte zone din lume.

„În primul rând, este teritoriul nostru național. În al doilea rând, este propria noastră emisferă. În al treilea rând, este zona Pacificului. În al patrulea rând, este Europa”, a enumerat diplomatul.

Matthew Whitaker a spus că decizia aparține administrației Trump. El a explicat că stabilirea listei de priorități nu înseamnă abandonarea Europei de către SUA.

„Nu înseamnă că abandonăm Europa. Pur și simplu, cerem europenilor să se implice mai mult și să contribuie în mod echitabil”, a precizat ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker.

U.S. Ambassador to NATO Matthew Whitaker on U.S. strategic priorities: Number one is the homeland. Number two is our own hemisphere. Number three is the Pacific. Number four is Europe. It doesn’t mean we’re abandoning Europe. We’re just asking Europeans to step forward and… pic.twitter.com/p7SgxugUkX — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

Relațiile Europa-SUA s-au deteriorat

Relațiile dintre SUA și Europa în timpul mandatelor lui Donald Trump s-au deteriorat considerabil. Tarifele comerciale impuse de Trump, sprijinirea naționaliștilor din unele țări europene și presiunile SUA asupra Groenlandei au deteriorat relațiile dintre cei doi parteneri.

În plus, Donald Trump a fost acuzat că a transformat securitatea oferită de SUA prin intermediul NATO într-un serviciu comercial. Casa Albă și Pentagonul își reevaluează prezența militară pe continent și posibilitatea reducerii trupelor, condiționând sprijinul de atingerea unui prag de 5% la bugetele militare ale aliaților.

Nu în cele din urmă, decizia administrației Trump de a reduce semnificativ sprijinul pentru Ucraina și o aparentă apropiere de Rusia au creat panică în rândul liderilor europeni.