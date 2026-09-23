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Sorin Grindeanu: Investițiile străine trebuie să redevină o prioritate. Nu vrem să prelungim criza

Președintele PSD Sorin Grindeanu susține că partidul său este pregătit să participe la formarea unui guvern, dar propune reducerea deficitului prin creștere economică.
Sorin Grindeanu: Investițiile străine trebuie să redevină o prioritate. Nu vrem să prelungim criza
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Maria Nițu
23 sept. 2026, 13:58, Politic
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că investițiile străine trebuie să „redevină o prioritate pentru orice Guvern”, precizând că acestea au scăzut cu peste 80% în ultimul an.

Liderul PSD a anunțat, miercuri, pe pagina sa de Facebook, că a discutat cu ambasadorii Franței, Germaniei și Regatului Unit în România despre „soluțiile PSD de relansare economică și de încurajare a mediului privat”.

„Investițiile străine în România trebuie să redevină o prioritate a oricărui Guvern! Doar în ultimul an acestea au scăzut cu peste 80%! De aceea, am discutat astăzi cu ambasadorii Franței, Germaniei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România pentru a le transmite soluțiile PSD de relansare economică și de încurajare a mediului privat.”, a scris Grindeanu pe pagina de Facebook.

Acesta spune că PSD este „pregătit să își asume responsabilitatea” și că nu dorește prelungirea crizei politice sau apariția unei noi perioade de instabilitate.

„PSD este pregătit să își asume responsabilitatea. Nu vrem să prelungim criza și nu vrem instabilitate. Însă nu putem susține revenirea la aceleași politici care au generat problemele actuale. Actuala propunere de guvern va schimba doar personajele nu și abordările!”, a scris liderul PSD.

Grindeanu: PSD este un partid european și euroatlantic

Președintele PSD spune că partidul are zece priorități deja conturate, fiind pregătit să discute cu „toate forțele democratice care vor să construiască o majoritate” în jurul unui program de guvernare.

În ceea ce privește orientarea strategică a României, PSD rămâne un partid european și euroatlantic, mai declară Sorin Grindeanu.

„Avem zece priorități, avem criterii clare și suntem pregătiți să discutăm cu toate forțele democratice care vor să construiască o majoritate în jurul unui program. Iar asupra orientării strategice a României nu există nicio ambiguitate: PSD rămâne un partid european și euroatlantic.”, a scris acesta.

PSD propune reducerea deficitului prin creștere economică și colectarea „mai bună a taxelor”

Deficitul bugetar, mai afirmă Grindeanu, este o problemă majoră, iar acesta trebuie redus „prin creșterea economiei, printr-o colectare mai bună a taxelor”,

„Într-adevăr deficitul bugetar este o problemă majoră, dar el trebuie redus prin creșterea economiei, printr-o colectare mai bună a taxelor și prin eficientizarea statului, nu prin sufocarea sectorului privat. Corectarea dezechilibrelor nu poate fi făcută exclusiv pe seama salariaților, pensionarilor, familiilor și serviciilor publice, ci prin investiții în infrastructură, energie, industrie, investiții cu valoare adăugată!”, spune Grindeanu.

Grindeanu cere absorbția fondurilor europene

Președintele PSD susține, de asemenea, că România trebuie să absoarbă „fiecare euro disponibil din mecanismele financiare externe și să încetăm să transformăm conflictele politice interne în riscuri pentru finanțarea europeană.”.

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