Victor Negrescu, replică pentru Siegfried Mureșan: Orientarea europeană a PSD este clară. Nu ne trebuie certificate politice eliberate de Mureșan

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu îi răspunde premierului desemnat Siegfried Mureșan, după ce acesta a vorbit despre un „moment al adevărului” pentru Partidul Social Democrat, cerând socialiștilor europeni să facă presiuni asupra PSD.

Acesta spune că „momentul adevărului” este pentru premierul desemnat, precizând că acesta ar trebui să prezinte „concret ce propune pentru România” și pe ce majoritate parlamentară se bazează.

„România are nevoie de soluții, nu de ultimatumuri”, a transmis Victor Negrescu, miercuri, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Siegfried Mureșan vorbește despre un «moment al adevărului» pentru Partidul Social Democrat și cere socialiștilor europeni să facă presiuni asupra noastră. Cred că momentul adevărului este, de fapt, pentru premierul desemnat: ce propune concret pentru România, pe ce majoritate se bazează și de ce PNL recrutează activ parlamentari traseiști din zona denumită extremistă?”, a scris Negrescu.

Cele zece priorități ale PSD

Europarlamentul afirmă că PSD a prezentat zece priorități, adăugând că partidul este pregătit să își asume responsabilitatea, dar „nu poate susține continuarea acelorași politici care au afectat economia”

„PSD a pus pe masă zece priorități clare. Relansarea economiei. Investiții în energie, infrastructură, apărare, educație și sănătate. Reforma serviciilor publice. Protejarea investițiilor și a locurilor de muncă. Absorbția fondurilor europene. Astăzi, împreună cu președintele Sorin Grindeanu am discutat aceste soluții cu ambasadorii Franței, Germaniei și Regatului Unit. Mesajul este simplu: PSD este pregătit să își asume responsabilitatea, dar nu poate susține continuarea acelorași politici care au afectat economia”, a transmis Victor Negrescu.

Victor Negrescu mai spune, de asemenea, că „avem nevoie de creștere economică, investiții, o colectare mai bună și un stat mai eficient”

„Deficitul trebuie redus, dar nu sufocând economia prin taxe și tăieri suportate în principal de salariați şi pensionari împreună cu familiile lor și de reprezentanții mediului privat.”, a scris Negrescu.

Negrescu: „Orientarea europeană și euroatlantică a PSD este clară”

Acesta a respins și afirmațiile venite din partea premierului desemnat, potrivit cărora PSD ar trebui să demonstreze dacă este un partid pro-european.

„Iar orientarea europeană și euroatlantică a PSD este clară. Am demonstrat-o prin fapte și prin pozițiile noastre în România și în Europa. Nu avem nevoie de certificate politice eliberate de domnul Mureșan”, a transmis acesta.

Astăzi, Siegfried Mureșan a fost întrebat, după negocierile cu PNL, USR și UDMR pentru programul de guvernare, dacă, din punctul său de vedere, PSD este un partid pro-european.

Acesta a spus că PSD „pretinde” că este pro-european, făcând precizarea că acest caracter trebuie demonstrat „prin acțiuni, nu prin declarații”.

Referitor la declarațiile lui Siegfried Mureșan, Negrescu afirmă că în urmă „cu doar câteva zile compara invitația PSD la dialog cu o invitație a lui Vladimir Putin către Volodimir Zelenski. Acum are nevoie de voturile PSD și cere intervenții de la Bruxelles împotriva noastră.

„Dacă dorește cu adevărat dialog, să răspundă celor zece propuneri”, spune europarlamentarul.

Acesta mai declară că „Partidul Social Democrat va evalua orice guvern după program, echipă și după soluțiile oferite românilor”.

„A discuta despre aceste priorități nu înseamnă un cec în alb pentru nimeni. România are nevoie de stabilitate, investiții și relansare economică. Despre aceste lucruri ar trebui să discutăm”, a mai scris Victor Negrescu.