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Lia Olguța Vasilescu, atac dur la adresa lui Siegfried Mureșan: Nici cinstea nu vă dă afară din casă

Lia Olguța Vasilescu a lansat miercuri un nou atac la adresa lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat. Primarul Craiovei susține că nu are o problemă cu originea germană a lui Mureșan și că observațiile sale vizează modul în care unii dintre liberali îi pronunță numele.
Lia Olguța Vasilescu, atac dur la adresa lui Siegfried Mureșan: Nici cinstea nu vă dă afară din casă
Foto: Remus Badea/Mediafax Foto
Laura Buciu
23 sept. 2026, 17:02, Politic
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„Nu știu de unde ați tras, dvs sau „adepții” dvs, concluzia că pe mine mă deranjează că sunteți neamț”, a scris Vasilescu pe Facebook, adăugând că, în opinia sa, „asta e singura” calitate pe care o identifică la Mureșan, respectiv cea că are origini nemțești.

Olguța Vasilescu a continuat cu o serie de critici referitoare la activitatea și profilul politic al premierului desemnat. Ea a pus sub semnul întrebării „coloana vertebrală”, „simțul ridicolului”, „perspicacitatea”, „patriotismul” și pregătirea economică a acestuia.

Vasilescu a făcut referire la omul de afaceri Gheorghe Ștefan, cunoscut drept „Pinalti”, susținând că acesta ar fi afirmat că l-a sprijinit financiar pe Mureșan și că europarlamentarul nu i-ar fi mulțumit, ceea ce ar arăta, potrivit primarului Craiovei, că Mureșan nu ar avea „coloană vertebrală”.

„Coloană vertebrală? Pinalti zice că nu, că v-a susținut financiar și nu ați zis măcar „danke”. Și nici deranjat de sursa de proveniență a banilor n-ați prea fost, deci nici cinstea nu vă dă afară din casă”, a scris Vasilescu.

Atac în cascadă

Primarul Craiovei a criticat și faptul că Mureșan s-ar fi prezentat public timp de aproximativ o lună drept candidat la funcția de premier, dar ar fi părut surprins după desemnarea oficială și ar fi cerut timp pentru a decide dacă acceptă mandatul.

Vasilescu a contestat, de asemenea, poziționările atribuite lui Mureșan în privința sancțiunilor împotriva României și i-a reproșat lipsa unui program economic propriu, afirmând că acesta ar fi venit cu un program similar celui al lui Ilie Bolojan.

Lia Olguța Vasilescu a criticat inclusiv modul în care Mureșan a ajuns candidat la alegerile europarlamentare, susținând că acesta s-a aflat pe „ultima poziție eligibilă” pe lista comună PSD-PNL și că formațiunea sa nu ar fi considerat pierderea mandatului o problemă.

„Simț al ridicolului? Nu cred că aveți, din moment ce vă plimbați de o lună în haina de candidat la funcția de premier și, când vă desemnează președintele, păreți surprins că cineva v-a luat totuși în serios și cereți răgaz de gândire. Perspicacitate? Ați fi știut ca luați sub 160 de voturi dacă veniți în Parlament, deci nici asta nu poate fi. Patriotism? Păi dacă ați cerut de atâtea ori sancțiuni financiare și nu numai contra României, e ultimul lucru de care vă putem bănui. Pregătire economică? Ați fi venit cu un program, altul decât al lui Ilie Bolojan care a sărăcit România. Nu mai trec în revistă ce alte calități ați putea avea fiindcă, sincer, nu le identific. Și nu le-a identificat nici partidul dvs. când a depus lista de candidați la europarlamentare, comună cu cea a PSD, din păcate – și e o greșeală pe care nu o să o mai repetăm – de vreme ce v-a pus pe ULTIMA poziție eligibilă. La risc. Că nu era nicio problemă pentru ei dacă pierdeați mandatul. Ca și acum. Doar nu credeți că vă ia vreunul în serios ca să pretindeți să vă luam noi?”, scrie Vasilescu pe Facebook.

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